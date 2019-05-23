Работали без сертификатов: более 400 медсотрудников отстранили от работы в РК
Екатерина Елисеева
В Казахстане более 400 медицинских работников отстранили от клинической практики за отсутствие сертификата специалиста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК.
"По поручению министра здравоохранения Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг совместно с управлениями здравоохранения регионов в настоящее время проводит анализ наличия сертификата специалиста для допуска к клинической практике у медицинских работников. Анализ проводится в 616 медицинских организациях, из них государственных – 544, частных – 72. При выявлении фактов допуска к клинической практике медицинских работников без сертификата специалиста будут приняты административно-управленческие меры, а именно – отстранение медработника от клинической практики, привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей и инспекторов службы управления персоналом медицинских организаций", – говорится в сообщении комитета в Facebook.
По данным пресс-службы, аналогичная работа, проведенная в Шымкенте и Туркестанской области, выявила многочисленные факты осуществления клинической деятельности медработниками без сертификатов. Данные нарушения являются основанием привлечения к административной ответственности в виде штрафа на медработников – 5 МРП, и должностных лиц – 15 МРП.
В Шымкенте выявлены 5 поддельных сертификатов, материалы по ним направлены в правоохранительные органы. По результатам проведенных мероприятий в 18 медицинских организациях города Шымкент и Туркестанской области 117 медработников отстранены от работы из-за отсутствия сертификатов.
Сообщается, что аналогичные нарушения выявляются и в других регионах:
- в Карагандинской области из-за отсутствия сертификатов 92 медработника отстранены от работы; - в Павлодарской области отстранены 142 медработника; - в Жамбылской области - 30; - в Алматинской области - 48; - в Атырауской области отстранены 55 медработников.
Также в Карагандинской области выявлено 13 поддельных сертификатов, материалы по ним будут направлены в правоохранительные органы.
Более того, управлениями здравоохранения вышеуказанных регионов принимаются меры по наказанию первых руководителей данных медицинских организаций.
Необходимо отметить, что в рамках цифровизации системы здравоохранения Министерством здравоохранения РК ведется работа по модификации информационных систем в области здравоохранения.
Так, с 1 августа 2019 года по истечении срока действия сертификата специалиста рабочее место медработника в информационных системах будет автоматически блокироваться, что будет означать автоматическое отстранение его от работы.