Мендыбай ага отправился в путь к новому Курултаю: начато испытание длиною в более чем тысячу километров

Сегодня известный казахстанский ультрамарафонец Мендыбай Алимгазинов вместе с учениками отправился в путь «Құрылтайға жол». Участники намерены пробежать 1300 километров от Астаны до Алматы и добраться до крупнейшего мегаполиса страны к 23 августа – дню выборов депутатов Курултая, передает корреспондент Kazpravda.kz

Старт ультрамарафона

О начале пути Мендыбай ага сообщил на личной странице в социальных сетях. По его словам, команда будет останавливаться в аулах, рассказывать, какого населенного пункта достигла, делиться яркими впечатлениями и сообщать о своем самочувствии.

Ультрамарафонец попросил казахстанцев поддержать их в этом нелегком испытании и пожелать им доброго пути. Он подчеркнул, что каждое теплое слово придает ему силы и помогает двигаться дальше.

1300 километров вместе с учениками

Весь маршрут вместе с Мендыбаем Алимгазиновым намерены пробежать два его ученика. Согласно заявленному плану, участники будут ежедневно преодолевать 100 километров.

Участие учеников придает инициативе дополнительный смысл. Личный пример наставника становится способом передать молодому поколению такие качества, как выдержка, взаимная поддержка и ответственность перед общим будущим.

Маршрут, открытый для жителей

Путь участников пройдет через города и села, объединяя жителей разных регионов вокруг общей гражданской идеи. У жителей населенных пунктов, расположенных по маршруту, появится возможность лично встретиться с Мендыбаем ага и его учениками, поддержать их и пожелать удачи.

Каждая такая встреча будет превращать личный забег ультрамарафонца в общую инициативу. Поддерживая участников, жители смогут почувствовать свою сопричастность и внести вклад в предстоящее историческое событие.

Конечная точка маршрута

Финишной точкой забега станет Алматы, где Мендыбай ага намерен принять участие в голосовании. Выбор города не случаен: Алматы является крупнейшим мегаполисом страны, где сосредоточено наибольшее число избирателей.

Маршрут от столицы до Алматы также приобретает символическое значение. Он связывает два крупнейших города, проходит через населенные пункты страны и напоминает, что участие в выборах является общим делом всех казахстанцев.

Главный смысл инициативы

Даже для спортсмена, посвятившего марафонскому делу более 30 лет, расстояние в 1300 километров и ежедневная нагрузка около 100 километров являются серьезным испытанием. Однако главный смысл инициативы заключается не в установлении спортивного рекорда.

Мендыбай ага не призывает казахстанцев повторять его спортивный подвиг. Своим поступком он напоминает, что гражданская позиция начинается с личного решения не оставаться в стороне, когда определяется дальнейший путь страны.

Мендыбаю Алимгазинову и его ученикам предстоит пробежать 1300 километров. Большинству казахстанцев 23 августа будет достаточно пройти небольшое расстояние до ближайшего избирательного участка. Путь у каждого свой, но значение каждого голоса одинаково.