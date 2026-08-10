Мендыбай ага отправился в путь к новому Курултаю: начато испытание длиною в более чем тысячу километров

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня известный казахстанский ультрамарафонец Мендыбай Алимгазинов вместе с учениками отправился в путь «Құрылтайға жол». Участники намерены пробежать 1300 километров от Астаны до Алматы и добраться до крупнейшего мегаполиса страны к 23 августа – дню выборов депутатов Курултая, передает корреспондент Kazpravda.kz

Старт ультрамарафона

О начале пути Мендыбай ага сообщил на личной странице в социальных сетях. По его словам, команда будет останавливаться в аулах, рассказывать, какого населенного пункта достигла, делиться яркими впечатлениями и сообщать о своем самочувствии.

Ультрамарафонец попросил казахстанцев поддержать их в этом нелегком испытании и пожелать им доброго пути. Он подчеркнул, что каждое теплое слово придает ему силы и помогает двигаться дальше.

1300 километров вместе с учениками

Весь маршрут вместе с Мендыбаем Алимгазиновым намерены пробежать два его ученика. Согласно заявленному плану, участники будут ежедневно преодолевать 100 километров.

Участие учеников придает инициативе дополнительный смысл. Личный пример наставника становится способом передать молодому поколению такие качества, как выдержка, взаимная поддержка и ответственность перед общим будущим.

Маршрут, открытый для жителей

Путь участников пройдет через города и села, объединяя жителей разных регионов вокруг общей гражданской идеи. У жителей населенных пунктов, расположенных по маршруту, появится возможность лично встретиться с Мендыбаем ага и его учениками, поддержать их и пожелать удачи.

Каждая такая встреча будет превращать личный забег ультрамарафонца в общую инициативу. Поддерживая участников, жители смогут почувствовать свою сопричастность и внести вклад в предстоящее историческое событие.

Конечная точка маршрута

Финишной точкой забега станет Алматы, где Мендыбай ага намерен принять участие в голосовании. Выбор города не случаен: Алматы является крупнейшим мегаполисом страны, где сосредоточено наибольшее число избирателей.

Маршрут от столицы до Алматы также приобретает символическое значение. Он связывает два крупнейших города, проходит через населенные пункты страны и напоминает, что участие в выборах является общим делом всех казахстанцев.

Главный смысл инициативы

Даже для спортсмена, посвятившего марафонскому делу более 30 лет, расстояние в 1300 километров и ежедневная нагрузка около 100 километров являются серьезным испытанием. Однако главный смысл инициативы заключается не в установлении спортивного рекорда.

Мендыбай ага не призывает казахстанцев повторять его спортивный подвиг. Своим поступком он напоминает, что гражданская позиция начинается с личного решения не оставаться в стороне, когда определяется дальнейший путь страны.

Мендыбаю Алимгазинову и его ученикам предстоит пробежать 1300 километров. Большинству казахстанцев 23 августа будет достаточно пройти небольшое расстояние до ближайшего избирательного участка. Путь у каждого свой, но значение каждого голоса одинаково.

 

 

#выборы #марафон #курултай

Популярное

Все
Больше партийной ответственности, меньше лоббизма: эксперт назвал главные задачи будущего Курултая
Глава государства: наследие Абая — источник подлинного патриотизма
Кассовые сборы «Одиссеи» превысили миллиард долларов
Бейбарыс Ерсеит стал победителем ЧА по тяжёлой атлетике
В Кабмине оперативно обсудили ситуацию на пунктах пропуска на госгранице
Казахстан отмечает День Абая: 181 год со дня рождения великого мыслителя
Бахыт Есимова возглавила отдел в администрации Президента
Новые инфраструктурные и социальные объекты открылись в регионах Казахстана
Развитие производства и импортозамещение: как реализуются поручения Президента
Известного блогера Маха.dxb объявили в международный розыск
Аномальная жара возвращается в Казахстан
Двумя рекордами отметился Казахстан на ЧМ по лёгкой атлетике U20
В Болливуде впервые снимают новый фильм полностью в IMAX
Лежащую женщину пнули ногой по голове в области Жетiсу
Августовское ЕНТ началось в Казахстане
Молодежь Астаны запустила видеочеллендж в честь Дня Абая
Первый центр отдыха для сотрудников МЧС открыли в Казахстане
Казахстанцам дали инструкции по защите аккаунта WhatsApp от взлома
В Шанхае отменили около 1,4 тыс. рейсов из-за тайфуна
Более 85% граждан доверяет Президенту К.Токаеву – соцопрос
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Казахстан стал чемпионом Азии по ММА
Токаев ознакомился со структурой Международной олимпиады по ИИ
Амурского тигра впервые выпустили в дикую природу Казахстана
Президент дал старт строительству трёх автодорог
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
Глава ExxonMobil представил планы по деятельности в Казахстане
Челлендж в Вооруженных силах
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Пенсионерка из Караганды лишилась 15 млн тенге из-за «снятия проклятия»
Звезды, косплей и тысячи фанатов: чем удивит Comic Con Astana
Более 8 тысяч зрителей посетили «Игры будущего» в Астане
Всемирный день арбуза отмечают в Казахстане
Семья как главная ценность
На возвращенные активы газифицируют сёла в Жамбылской области
Обнаженный мужчина вывесил флаг Казахстана на мосту в Нью-Йорке и бросился в реку
Investing.com – о Казахстане: Доверие становится новым капиталом
Молоко не пропадет
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане

Читайте также

Сельские врачи, аграрии и предприниматели стали собеседника…
Республиканский форум по гендерному равенству прошел в Аста…
1300 километров ради одного голоса: казахстанский ультрамар…
Экологический караван, инклюзия и поддержка производства: ч…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]