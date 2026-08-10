Республиканский форум по гендерному равенству прошел в Астане

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) провела Республиканский предвыборный форум «Гендерное равенство - истинная демократия». Мероприятие было посвящено вопросам гендерного равенства, защите прав женщин и практической реализации предвыборной программы партии

Фото: ОСДП

В дискуссии приняли участие кандидаты в депутаты Курултая от ОСДП, эксперты в области гендерной политики, лидеры общественного мнения, многодетные матери, представители НПО и сторонники партии.

Форум открыл председатель ОСДП, кандидат в депутаты Курултая Асхат Рахимжанов:

«Это, без преувеличения, суть социал-демократии - достижение равенства и недискриминации в общественных отношениях. На каждом витке развития государства женщина должна занимать центральное место, и это не случайность, а принцип, за которым стоит вековая история нашего движения. Там, где во власти больше женщин - в парламенте, правительстве, акиматах, - там меньше коррупции и больше внимания к социальной поддержке, к семье, к молодежной политике. Но у нас пока сохраняется разрыв: за одну и ту же работу мужчина в 90% случаев получает больше, чем женщина, хотя выполняет тот же объем и нередко эффективнее. Поэтому мы поддержали закон о противодействии бытовому насилию против женщин и детей».

Тему продолжила кандидат в депутаты Курултая Ажар Сагандыкова:

«В 2012 году, вступая в Социнтерн, мы приняли одно из условий - тридцатипроцентную женскую квоту в партийных списках и руководящих органах. В 2018 году эта норма закреплена уже на уровне казахстанского законодательства для всех партий. Каждая женщина в нашем списке - лидер, который смело берет на себя ответственность», - заверила Сагандыкова.

Руководитель аппарата партии, кандидат в депутаты Курултая Максут Насибулов призвал к взвешенному подходу в законотворчестве:

«Сегодня соцсети имеют огромное влияние на общество, и когда мы будем предлагать поправки по гендерному равенству, нужно опираться на мнение реальных экспертов - психологов, специалистов по бытовому насилию, - а не доводить дело до абсурда. Мы призываем профессионалов присоединиться к этой работе, чтобы создать объективный закон, учитывающий интересы всего общества, а не только отдельных групп».

Отдельно на казахском языке Максут Насибулов напомнил об исторических корнях темы - просветительской деятельности Ыбырая Алтынсарина, открывшего первую четырехклассную школу для девочек в Тургайской области, - и подчеркнул, что вопросы равноправия в семье казахстанское общество решает, опираясь на собственные традиции и ценности, которые, по его словам, органично сочетаются с социал-демократическими идеями.

Руководитель проектов ОИПЮЛ «Ассоциация субъектов управления сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак» Бахыт Ракишева поделилась результатами собственного исследования:

«Недавно я была экспертом программы ООН по гендерно-дружественной политике на рабочем месте. Мы опросили 15 организаций - руководителей, HR-специалистов и сотрудников. Сегодня поддержка на рабочем месте направлена в основном на женщин: именно мам отпускают на утренники, именно мам отпускают, когда болеет ребенок. Хочется, чтобы гендерное равенство было равенством и в этом вопросе - чтобы мужчины не оставались в стороне», - конец цитаты.

По итогам форума участники договорились продолжить работу над законодательными инициативами в сфере гендерного равенства и бытового насилия в рамках предвыборной программы ОСДП.

#выборы #ОСДП #курултай

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