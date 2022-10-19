Ради любви

Зачем мы живем? Что есть любовь? Каковы наши поступки и к чему они ведут? С этих вопросов начался новый сезон в Русском драматическом театре им. Ф. М. Достоевского.

Зрители увидели премьеру спектакля «Леди Макбет» по очерку Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».

Московский режиссер Олег Плаксин хорошо известен семейчанам своими спектаклями «Милый друг», «Безымянная звезда», «Дядюшкин сон», «Вероника», «Трактирщица», «Банкрот» и другими. Теперь он представил криминальную драму «Леди Макбет», где скучающая молодая купчиха Катерина Измайлова, чья пылкая и страстная натура не находит себе применения в тихих пустых комнатах купеческого дома, заводит роман со смазливым приказчиком Сергеем, и ради этой любви хладнокровно совершает ужасные преступления.

Анастасия Малицкая, которой сыграла Катерину, поделилась впечатлениями о премьере.

– Выбор материала сначала удивил, кого-то даже ошеломил. Тем, например, что выбран Лес­ков, а не Шекспир. Мы привык­ли, что у Шекспира все как-то возвышенно, образно. У Лескова же плоть от плоти, жизнь от жизни. И от этого все преступления моей героини становятся еще страшнее. Мы не берем образ определенной Катерины из прошлого, Олег Алексеевич настаивал, что это происходит здесь и сейчас.

При первом прочтении порой было даже не по себе от этой правдивости. Потом с режиссером начали разбирать мотивы поступков: если бы этого не случилось, то как бы иначе поступили герои? Альтернативные варианты не покажут зрителю, это лишь наша кухня, способ для актеров лучше понять свой персонаж. Ведь каждый человек делает ежедневный выбор. Например, ты сел в один автобус – и опоздал на работу, поссорился, уволился. Сел в другой – и пришел вовремя... Режиссер нас просил рассмотреть все варианты выбора для наших героев, и это сильно помогло пройти путь своего персонажа, понять его и сыграть, – говорит Анастасия Малицкая.

Над криминальной драмой Олег Плаксин работает впервые.

– Сегодня в кино или в театре этот жанр, основываясь на реальных событиях, показывает настоящее время, события, которые могли случиться здесь и сейчас. Жанр очерка также отражает реальные факты, происходящие в эпоху Лескова. События в произведении, а это пять убийств, совершенных молодой женщиной, более характерны для трагедии и, несомненно, относятся к криминальным историям, – объясняет Олег Плаксин.

– Мы не ставили задачи удивить зрителя. Скорее, пригласили его поразмыслить над вечными вопросами: Что есть любовь? И что это – любовь или страсть? До какого предела можно дойти, защищая то, что тебе дорого, то, что ты любишь, то, от чего ты зависим? Человека легко осудить. И пусть бросит камень тот, кто без греха. Нам хотелось, чтобы спектакль был эмоционально насыщенным, и наша задача не ответить на вышеперечисленные вопросы, а предложить зрителям задуматься: «А как бы я поступил в этой ситуации? Где мое место? Как мне стоит жить?» Думаю, что у нас получилось передать историю многогранно, а границу между добром и злом каждый для себя определяет сам. Она, как сказал Достоевский, всегда проходит через сердца людей, – отметил режиссер.

Актриса Анастасия Малицкая продолжила рассказ о своей героине:

– В спектакле что ни сцена, то событие. Это очень насыщенное произведение, где не приукрашиваются человеческие поступки – все как есть. Катерина – человек-стихия. Актер должен быть адвокатом своей роли. Я ее полностью оправдала, я не могу идти с ней вразрез. Я не ненавижу ее, я ее понимаю.

– За 15 лет моей работы в театре это, вероятно, самая тяжелая и интересная роль – и по погружению, и по технике, потому что в спектакле отсутствуют сцены без Катерины, – продолжает актриса. – Нет никаких перерывов, это сложно и физически, и психологически. Но от этого и интереснее, больше азарта. К каждой роли подходишь сначала с трепетом, потом следует момент «Что происходит? Я ничего не понимаю», затем погружение, узнавание, а когда в глубину эту «ныряешь», начинается состояние «Да ладно? Ничего себе! Серьезно, вот так вот?!» И это все за полтора месяца, но по ощущениям будто полжизни своей роли посвятила. Таких героинь, как Катерина, у меня еще не было, конечно.

Режиссер сохранил стиль автора. Разумеется, все перенести на сцену нельзя: проза есть проза, а театр – это театр, и невозможно передать буквально все описательные моменты. Но сохранить язык автора, его мысль и способ изложения событий нужно. Есть еще одна цель у режиссера – вызвать интерес зрителя, чтобы он, посмотрев спектакль, захотел перечитать произведение.

– Олег Алексеевич всегда очень трепетно относится к произведениям. Если насчет определенной сцены возникает спор, он берет первоисточник, вычитывает фрагмент. Он режиссер и интерпретатор. Он берет историю и рассказывает ее по-своему, – говорит Анастасия Малицкая.

Перед каждой премьерой режиссер и актеры с трепетом предвкушают зрительский фидбэк. Понятен ли смысл спектакля? Откликнулись ли в их сердцах переживания персонажей? Какие мысли возникнут после просмотра?.. «Леди Макбет» не оставила зрителей равнодушными. Олег Плаксин вместе с труппой приложили для этого максимум усилий, как и в любой другой своей работе.

– В нашей жизни, в сегодняшнем дне все так уплотнилось и ускорилось. Отрадно, что к нам пришел внимательный зритель, чуткий к событиям и людям, которые его окружают, и этого уже достаточно для восприятия нашего спектак­ля, – говорит режиссер. – Невозможно быть довольным до конца. Как правило, замысел всегда богаче и шире воплощения. Театр – живой процесс: всегда что-то меняется, возникают какие-то новые идеи, открывается то, о чем ранее и не подозревал. Каждый спектакль нам дорог. И, конечно же, мы всегда рады, когда наш труд оказывается нужным и важным для зрителей.