Расклеивал рекламу наркотиков и сломал шлагбаум: правонарушителей наказали в Астане

В столице продолжается борьба с нарушителями общественного порядка, сообщает Kazpravda.kz
По информации акимата Астаны, полицейские выявили и привлекли к ответственности очередных вандалов.
11 октября в 09:40 20-летний парень пытался самостоятельно поднять шлагбаум на улице Акан Серi и повредил его. Вандала привлекли к административной ответственности.
В другом случае правоохранители задержали молодого человека, который расклеил по городу 53 листовки с QR-кодами рекламы наркотиков. Суд приговорил его к одному году лишения свободы.
Как оказалось, подсудимый знал, что именно рекламирует. Прокуратура напоминает, что за такие действия можно получить до 6 лет тюрьмы.
В городской администрации напомнили, что с начала года в Астане проводятся профилактические мероприятия в рамках акции «Стоп, вандал», которую поддерживают волонтеры, активисты, известные спортсмены и жители города.
Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.