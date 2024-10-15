Расклеивал рекламу наркотиков и сломал шлагбаум: правонарушителей наказали в Астане

В столице продолжается борьба с нарушителями общественного порядка, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации акимата Астаны, полицейские выявили и привлекли к ответственности очередных вандалов.

11 октября в 09:40 20-летний парень пытался самостоятельно поднять шлагбаум на улице Акан Серi и повредил его. Вандала привлекли к административной ответственности.

В другом случае правоохранители задержали молодого человека, который расклеил по городу 53 листовки с QR-кодами рекламы наркотиков. Суд приговорил его к одному году лишения свободы.

Как оказалось, подсудимый знал, что именно рекламирует. Прокуратура напоминает, что за такие действия можно получить до 6 лет тюрьмы.

В городской администрации напомнили, что с начала года в Астане проводятся профилактические мероприятия в рамках акции «Стоп, вандал», которую поддерживают волонтеры, активисты, известные спортсмены и жители города.

Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.