Рассказали о последствиях наркозависимости

Как сообщили в областном Молодежном ресурсном центре, представители городской прокуратуры и врачи-наркологи рассказали о вреде наркотиков и последствиях наркозависимости для здоровья и будущего. Ребят ознакомили со способами противодействия наркобизнесу и напомнили о жесткой ответственности, предусмотренной за наркопреступления законодательством.

Всего с начала 2025 года в рамках профилактики наркомании в городах и районах Восточного ­Казахстана проведено 13 мероприятий со старшеклассниками и учащимися колледжей. Активисты молодежных объединений вместе с правоохранительными органами стерли более ста граффити с рекламой наркотиков.