Рассказали о последствиях наркозависимости Закон и Порядок 26 февраля 2025 г. 6:29 14 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В целях укоренения среди молодежи принципа «Закон и порядок» в Многопрофильном технологическом колледже Усть-Каменогорска прошла встреча со студентами. фото молодежного ресурсного центра ВКО Как сообщили в областном Молодежном ресурсном центре, представители городской прокуратуры и врачи-наркологи рассказали о вреде наркотиков и последствиях наркозависимости для здоровья и будущего. Ребят ознакомили со способами противодействия наркобизнесу и напомнили о жесткой ответственности, предусмотренной за наркопреступления законодательством. Всего с начала 2025 года в рамках профилактики наркомании в городах и районах Восточного Казахстана проведено 13 мероприятий со старшеклассниками и учащимися колледжей. Активисты молодежных объединений вместе с правоохранительными органами стерли более ста граффити с рекламой наркотиков. #Усть-Каменогорск #молодежь #профилактика #наркозависимость