Рассказали о последствиях наркозависимости

Закон и Порядок
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В целях укоренения среди молодежи принципа «Закон и порядок» в Многопрофильном технологическом колледже Усть-Каменогорска прошла встреча со студентами.

фото молодежного ресурсного центра ВКО

Как сообщили в областном Молодежном ресурсном центре, представители городской прокуратуры и врачи-наркологи рассказали о вреде наркотиков и последствиях наркозависимости для здоровья и будущего. Ребят ознакомили со способами противодействия наркобизнесу и напомнили о жесткой ответственности, предусмотренной за наркопреступления законодательством.

Всего с начала 2025 года в рамках профилактики наркомании в городах и районах Восточного ­Казахстана проведено 13 мероприятий со старшеклассниками и учащимися колледжей. Активисты молодежных объединений вместе с правоохранительными органами стерли более ста граффити с рекламой наркотиков.

#Усть-Каменогорск #молодежь #профилактика #наркозависимость

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