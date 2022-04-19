"Рассылал инструкции по созданию баррикад и коктейлей "Молотова": задержан координатор январских беспорядков

Заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил о задержании координатора январских беспорядков в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Житель Жамбылской области, находясь в Алматы, 4 января 2022 года создал Telegram-канал, на который за считанные часы подписалось несколько тысяч участников. Посредством данного канала его участники получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению коктейлей "Молотова", оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвата зданий", – рассказал спикер на брифинге в СЦК.

По его данным, с 5 и 6 января через указанный канал шла информация о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области.

"Доказательствами этого следствие располагает. Подозреваемое лицо установлено и находится под арестом. В этом же регионе установлены водитель автомашины "Газель" гражданина "С" и его сообщника гражданина "К", которые передвигались на указанном авто, раздавали заранее заготовленную арматуру, похищенные полицейские щиты и бронежилеты.Также они использовали свой автомобиль для перекрытия дорог, затрудняя передвижение сотрудников правопорядка", – продолжил Килымжанов.

Как он отметил, анализ уголовных дел показывает, что в других регионах, где произошли трагические события, они развивались по идентичному сценарию и имели общую координацию. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии единого плана.

"К примеру, в Алматы задержаны 4 подозреваемых лица, которые через социальные сети получали инструкции по изготовлению арматурных прутьев и их транспортировке к месту нахождения погромщиков. В настоящее время ведется работа по установлению их координаторов", – резюмировал Елдос Килымжанов.