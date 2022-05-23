Общество
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком

В WhatsApp пользователи рассылают информацию о том, что все желающие казахстанцы могут получить субсидии на оплату услуг связи от АО «Казахтелеком». Для этого нужно пройти по незащищенной ссылке и ответить на ряд вопросов. Stopfake.kz поясняет, что это фейк, передает Kazpravda.kz.

Сайт, на котором пользователям предлагают получить субсидию, не является официальным порталом АО «Казахтелеком». Это незащищенная платформа, которая оформлена точно так же, как и другие мошеннические сайты подобного рода.

На официальном сайте компании никакой информации о субсидиях или денежных вознаграждениях за прохождение опросов нет. Также подобных сообщений нет и на официальных страницах «Казахтелекома» в социальных сетях.

На странице компании в Facebook размещено предупреждение о том, что АО «Казахтелеком» не имеет никакого отношения к подобным опросам, и рассылки с предложениями субсидий или денежных призов являются происками мошенников.

Такой вид мошенничества называется фишингом. Незащищенное соединение с сайтом позволяет злоумышленникам видеть всю информацию, которую оставляют пользователи. Цель мошенников в этом случае  — обманом завладеть логинами и паролями от приватных аккаунтов, данными платежных карт и другой личной информацией, пояснил Stopfake.

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