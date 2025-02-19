Растет спрос на рабочие кадры

Нехватка технических специалис­тов – одна из острых проблем, тре­бующая решения. К примеру, на промышленных предприятиях Алматинской области на протяжении нескольких последних лет невостребованными остаются сотни вакансий инженеров, лаборантов, электромонтеров, токарей и слесарей. Об этом и многом другом шла речь на форуме «Адал еңбек – адал табыс», прошедшем в Каскелене с участием представителей госорганов, бизнес-структур, студентов колледжей и вузов.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Как сообщила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Айгуль Ахметова, в текущем году в регионе планируется создать свыше 61 тыс. рабочих мест. Среди ключевых работодателей – промышленный сектор, транспортно-логистический комплекс, отрасли сельского хозяйства, строительства, а также сферы образования и здравоохранения.

– Важно, чтобы каждый местный житель имел возможность обеспечивать семью, – подчеркнула спикер. – Нынче усилена работа по налаживанию связей между производственной сферой и профессионально-техническими учебными заведениями. Особое внимание уделяется развитию системы дуального образования. С целью повышения прес­тижа рабочих профессий на заводах проводятся дни открытых дверей, запланированы экскурсии, мастер-классы, конкурсы.

Большие надежды возлагаются на проект «Қазына», в рамках которого малоимущим сельчанам безвозмездно выделяют овец и коров для получения приплода. В подсобных хозяйствах строят загоны для скота, заготавливают запас кормов. Ряд жителей сел уже воспользовались данной возможностью, став начинающими фермерами-животноводами.

Участники встречи, преподаватели вузов, привели прог­нозные данные Всемирного экономического форума Future of Jobs Report, согласно которым к 2030 году на глобальном рынке труда появятся 170 млн рабочих мест. В то же время в связи с развитием искусственного интеллекта и цифровизации произойдет сокращение 22% вакансий. Могут исчезнуть профессии банковских кассиров, почтовых служащих, административных помощников, секретарей, операторов машин и работников сборочных линий, которых заменят роботы.

Тем не менее спрос на рабочие кадры и технические спе­циальности, являющиеся основой любой экономики, останется стабильно высоким.

Интересную информацию озвучил ректор университета им. С. Демиреля (SDU) Алимжан Игембаев. По его словам, система дуального профес­сионального образования Германии считается одной из самых успешных в мире. Местные бизнес-структуры финансируют 70% затрат на подготовку нужных им специалистов. Взамен государство предоставляет им субсидии, снижает налоги. В результате больше половины выпускников немецких школ поступают в технические колледжи, поскольку знают, что полученная там специальность – гарантия дальнейшего трудо­устройства.

У нас же ситуация с точнос­тью до наоборот: большинство вчерашних школьников идет учиться в вузы, по окончании которых лишь 35% дипломированных специалистов работают по специальности. По данным экспертов, на отечественной бирже труда тяжело найти квалифицированных электриков, плотников, сантехников.

Как правило, один такой работник трудится сразу в нескольких организациях. Чтобы удовлетворить запросы работодателей, необходимо создавать условия по подготовке востребованных специалистов. В частности, для привлечения молодежи предприятия Алматинской области запускают совместно с АО «Отбасы банк» специальную ипотечную программу. Проект позволит обеспечить нуждающихся работников жильем на льготных условиях.

В рамках форума состоялась церемония награждения грамотами и ценными призами лучших работников, внесших весомый вклад в развитие различных отраслей. Награды получили диспетчер инватакси Нина Кальниченко, водопроводчик Бинали Билалов, газовщик Айваз Мамедов, кондитер Татьяна Бобровская.

Форум завершился ярмаркой вакансий, на которой свыше 20 предприятий представили около 150 свободных рабочих мест.