Растет спрос на рабочие кадры

Занятость
1
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Нехватка технических специалис­тов – одна из острых проблем, тре­бующая решения. К примеру, на промышленных предприятиях Алматинской области на протяжении нескольких последних лет невостребованными остаются сотни вакансий инженеров, лаборантов, электромонтеров, токарей и слесарей. Об этом и многом другом шла речь на форуме «Адал еңбек – адал табыс», прошедшем в Каскелене с участием представителей госорганов, бизнес-структур, студентов колледжей и вузов.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Как сообщила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Айгуль Ахметова, в текущем году в регионе планируется создать свыше 61 тыс. рабочих мест. Среди ключевых работодателей – промышленный сектор, транспортно-логистический комплекс, отрасли сельского хозяйства, строительства, а также сферы образования и здравоохранения.

– Важно, чтобы каждый местный житель имел возможность обеспечивать семью, – подчеркнула спикер. – Нынче усилена работа по налаживанию связей между производственной сферой и профессионально-техническими учебными заведениями. Особое внимание уделяется развитию системы дуального образования. С целью повышения прес­тижа рабочих профессий на заводах проводятся дни открытых дверей, запланированы экскурсии, мастер-классы, конкурсы.

Большие надежды возлагаются на проект «Қазына», в рамках которого малоимущим сельчанам безвозмездно выделяют овец и коров для получения приплода. В подсобных хозяйствах строят загоны для скота, заготавливают запас кормов. Ряд жителей сел уже воспользовались данной возможностью, став начинающими фермерами-животноводами.

Участники встречи, преподаватели вузов, привели прог­нозные данные Всемирного экономического форума Future of Jobs Report, согласно которым к 2030 году на глобальном рынке труда появятся 170 млн рабочих мест. В то же время в связи с развитием искусственного интеллекта и цифровизации произойдет сокращение 22% вакансий. Могут исчезнуть профессии банковских кассиров, почтовых служащих, административных помощников, секретарей, операторов машин и работников сборочных линий, которых заменят роботы.

Тем не менее спрос на рабочие кадры и технические спе­циальности, являющиеся основой любой экономики, останется стабильно высоким.

Интересную информацию озвучил ректор университета им. С. Демиреля (SDU) Алимжан Игембаев. По его словам, система дуального профес­сионального образования Германии считается одной из самых успешных в мире. Местные бизнес-структуры финансируют 70% затрат на подготовку нужных им специалистов. Взамен государство предоставляет им субсидии, снижает налоги. В результате больше половины выпускников немецких школ поступают в технические колледжи, поскольку знают, что полученная там специальность – гарантия дальнейшего трудо­устройства.

У нас же ситуация с точнос­тью до наоборот: большинство вчерашних школьников идет учиться в вузы, по окончании которых лишь 35% дипломированных специалистов работают по специальности. По данным экспертов, на отечественной бирже труда тяжело найти квалифицированных электриков, плотников, сантехников.

Как правило, один такой работник трудится сразу в нескольких организациях. Чтобы удовлетворить запросы работодателей, необходимо создавать условия по подготовке востребованных специалистов. В частности, для привлечения молодежи предприятия Алматинской области запускают совместно с АО «Отбасы банк» специальную ипотечную программу. Проект позволит обеспечить нуждающихся работников жильем на льготных условиях.

В рамках форума состоялась церемония награждения грамотами и ценными призами лучших работников, внесших весомый вклад в развитие различных отраслей. Награды получили диспетчер инватакси Нина Кальниченко, водопроводчик Бинали Билалов, газовщик Айваз Мамедов, кондитер Татьяна Бобровская.

Форум завершился ярмаркой вакансий, на которой свыше 20 предприятий представили около 150 свободных рабочих мест.

#Образование #форум #трудоустройство #Каскелен #рабочие профессии

Популярное

Все
Астана переходит в «умный» режим
Усилить потенциал страны
В посольстве Казахстана в РФ сделали заявление
Бюджетный кодекс: от управления бюджетом к управлению результатами
Эра процветания: как фермер преобразил родное село
Картофеля в стране достаточно, и паниковать не стоит
На казахстанском Алтае готовятся к большой воде
Мусорные баталии: претензии взаимные
Инвестиции и технологии
Тросовое ограждение в качестве эксперимента
Нити судьбы и творчества
Акция «Подари книгу» прошла в столице
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сактаганова Н. А.
Распоряжение Главы государства о назначении Ергарина Д. Т.
Распоряжение Главы государства о назначении Адаева Е. Д.
Указ Президента Республики Казахстан Об Уали Б.
Распоряжение Главы государства о назначении Жамаубаева Е.К.
Распоряжение Главы государства о назначении Желдибай Р. С.
В Qazpatent молодежи рассказывают о защите интеллектуальных прав
В Астане состоялся двухдневный благотворительный заезд Trackman 2025
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Путешествовать поездами становится комфортнее
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Гордиться своей малой и большой родиной
Электоральная конкуренция по-казахстански
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Водохранилища и реки находятся под контролем
В Приаралье усилены меры безопасности
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Проект Налогового кодекса будет внесен в Мажилис до 20 февраля
Президент вручил силовикам награды
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Самой молодой группой профессионалов в Казахстане оказались…
Около 20 тыс. казахстанцев «серебряного возраста» трудоустр…
Какие онлайн-курсы предпочитают казахстанцы
Как новые технологии меняют рынок труда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]