Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики

Экономика
17
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Кокшетау с разъяснением задач, содержащихся в Послании Президента, побывал министр энергетики Алмасадам Саткалиев

фото пресс-службы облакимата

В областном центре глава Минэнерго встретился с преподавателями и студентами университетов им. Ш. Уали­ханова, им. А. Мырзахметова, Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина, Гуманитарно-технической академии, трудовым коллективом ТОО «Кокшетау Энерго».

Говоря о значении атомной энергетики, министр отметил ее важность для развития любой отрасли экономики. Ведь осуществление новых проектов невозможно без прироста энергетических мощностей.

Сегодня в Казахстане 66% электрической энергии производится станциями, работаю­щими на каменном топливе. На возобновляемые источники энергии приходится около 6%. К 2035 году потребление электроэнергии прогнозируется на уровне 152,4 млрд кВт·ч. Однако в силу ряда объективных причин действующие энергоисточники смогут производить лишь менее 135 млрд кВт·ч. Причем международные финансовые институты отказываются вкладывать средства в строительство новых угольных электростанций.

Свою роль играет и ограниченность в стране запасов газа. Сложно назвать надежным источником электроэнергии и ВИЭ, зависящие от времени суток или погодных условий. Именно поэтому строительство АЭС – наиболее верное решение для обеспечения энергетической независимости республики.

По словам министра, такие встречи нужны и важны прежде всего для того, чтобы казахстанцы из первых рук получили интересующую их информацию, смогли развеять опасения или задать волнующие их вопросы. Разумеется, кокшетаусцев, как и многих других граждан Казах­стана, беспокоят промышленная безопасность, риск аварии на ядерном энергетическом объекте.

– Эти фобии в основной массе восходят к Чернобылю и «Фукусиме». Но с той поры требования к строительству АЭС очень сильно возросли. Существует понятие «постфукусимские требования», включающие широкий спектр вопросов, на каждый из которых в стране, принявшей решение стать обладателем атомной генерации, должны ответить строго и определенно, – сказал Алмасадам Саткалиев. – Каждый шаг, начиная от стадии проектирования АЭС, находится под жестким контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Современные реакторы поколения III+ оборудованы средствами эшелонированной защиты, системами активной и пассивной (без участия человека) защиты. Риски аварий для таких станций – один на 10 млн лет.

На вопрос по поводу предполагаемой дороговизны получае­мой от АЭС электроэнергии глава ведомства ответил: для проектирования станции потребуется три-четыре года, на ее строительство уйдет еще 8–10 лет. К моменту введения АЭС в эксплуатацию даже с учетом инфляции тарифы будут вполне конкурентными.

Стоимость станции будет определена на основе конкурса. На сегодня есть четыре основных претендента: Франция, Южная Корея, Россия и Китай.

Что касается влияния на окружающую среду, утилизации отработанного ядерного топлива, то, по словам министра, АЭС – объект с «нулевыми» выбросами, экологически чистый.

– Строительство АЭС не приведет, как утверждается отдельными популистами, к обмелению и загрязнению озера Балхаш. В современных ядерных реакторах замкнутый контур, поэтому отбираться будет минимальный объем воды – лишь на подпитку технологий. Таким образом, использование воды – это 0,32% от объема ежегодных естественных испарений озера.

По поводу утилизации отходов. По мере накопления они будут вывозиться для временного хранения на Семипалатинский полигон, исследованием и реабилитацией которого занимается Национальный ядерный центр.

На полигоне предусмотрено строительство соответствующих пунктов. Национальный ядерный центр наделят полномочия­ми по обеспечению контроля над сохранностью отработанных ядерных материалов, значительная часть которых пригодна для рециклинга, то есть повторного использования в атомной генерации.

Кстати, в ходе встреч директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гумар Сергазин развеял непонятно кем распространяемые слухи о том, что в Казахстан завозятся радиоактивные отходы. Такого, по его словам, не было никогда.

Конечно, должны быть и опытные специалисты для работы в новой и сложной сфере. Гендиректор Института ядерной физики Министерства энергетики РК академик КазНАЕН Саябек Сахиев подробно проинформировал присутствующих о подготовке профессиональных кадров.

Современная база Института ядерной физики (ИЯФ), существующего с 1957 года, позволяет, по его словам, качественно готовить специалистов для атомной отрасли.

В завершение Алмасадам Саткалиев поздравил кокшетаусцев с тем, что уже 10 сентября в городе начнется строительство долгожданной ТЭЦ. Как сказал министр, это будет современный по выбросам и КПД объект теп­ловой и электроэнергетической генерации.

#Кокшетау #Послание Президента #министр энергетики

Популярное

Все
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Аким задержан по подозрению в коррупции
Наказали за вызов снега
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Указ Главы государства
В селе Жанибек торжественно открыт этноаул «Жайлау»
Железная ирония бумажных миров
Дружба начинается с музыки
Целители древностей
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Подушевое финансирование ДЮСШ внедрят в Казахстане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Костанайская область одной из первых завершила строительство домов для пострадавших
Водоканалы соберут под одной крышей
Семьям горняков окажут помощь
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Более 350 тысяч первоклашек сели за парты
Токаев принял нового министра
Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
Перезагрузить систему распределения финансирования науки
Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили Казахстан и Иордания
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по …
Бектенов доложил президенту о развитии экономики Казахстана
Вопросы фискальной политики являются приоритетными на этом …
Яичный кризис: производство яиц в Казахстане сократилось на…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]