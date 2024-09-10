Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики Экономика 10 сентября 2024 г. 1:32 17 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области В Кокшетау с разъяснением задач, содержащихся в Послании Президента, побывал министр энергетики Алмасадам Саткалиев фото пресс-службы облакимата В областном центре глава Минэнерго встретился с преподавателями и студентами университетов им. Ш. Уалиханова, им. А. Мырзахметова, Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина, Гуманитарно-технической академии, трудовым коллективом ТОО «Кокшетау Энерго». Говоря о значении атомной энергетики, министр отметил ее важность для развития любой отрасли экономики. Ведь осуществление новых проектов невозможно без прироста энергетических мощностей. Сегодня в Казахстане 66% электрической энергии производится станциями, работающими на каменном топливе. На возобновляемые источники энергии приходится около 6%. К 2035 году потребление электроэнергии прогнозируется на уровне 152,4 млрд кВт·ч. Однако в силу ряда объективных причин действующие энергоисточники смогут производить лишь менее 135 млрд кВт·ч. Причем международные финансовые институты отказываются вкладывать средства в строительство новых угольных электростанций. Свою роль играет и ограниченность в стране запасов газа. Сложно назвать надежным источником электроэнергии и ВИЭ, зависящие от времени суток или погодных условий. Именно поэтому строительство АЭС – наиболее верное решение для обеспечения энергетической независимости республики. По словам министра, такие встречи нужны и важны прежде всего для того, чтобы казахстанцы из первых рук получили интересующую их информацию, смогли развеять опасения или задать волнующие их вопросы. Разумеется, кокшетаусцев, как и многих других граждан Казахстана, беспокоят промышленная безопасность, риск аварии на ядерном энергетическом объекте. – Эти фобии в основной массе восходят к Чернобылю и «Фукусиме». Но с той поры требования к строительству АЭС очень сильно возросли. Существует понятие «постфукусимские требования», включающие широкий спектр вопросов, на каждый из которых в стране, принявшей решение стать обладателем атомной генерации, должны ответить строго и определенно, – сказал Алмасадам Саткалиев. – Каждый шаг, начиная от стадии проектирования АЭС, находится под жестким контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Современные реакторы поколения III+ оборудованы средствами эшелонированной защиты, системами активной и пассивной (без участия человека) защиты. Риски аварий для таких станций – один на 10 млн лет. На вопрос по поводу предполагаемой дороговизны получаемой от АЭС электроэнергии глава ведомства ответил: для проектирования станции потребуется три-четыре года, на ее строительство уйдет еще 8–10 лет. К моменту введения АЭС в эксплуатацию даже с учетом инфляции тарифы будут вполне конкурентными. Стоимость станции будет определена на основе конкурса. На сегодня есть четыре основных претендента: Франция, Южная Корея, Россия и Китай. Что касается влияния на окружающую среду, утилизации отработанного ядерного топлива, то, по словам министра, АЭС – объект с «нулевыми» выбросами, экологически чистый. – Строительство АЭС не приведет, как утверждается отдельными популистами, к обмелению и загрязнению озера Балхаш. В современных ядерных реакторах замкнутый контур, поэтому отбираться будет минимальный объем воды – лишь на подпитку технологий. Таким образом, использование воды – это 0,32% от объема ежегодных естественных испарений озера. По поводу утилизации отходов. По мере накопления они будут вывозиться для временного хранения на Семипалатинский полигон, исследованием и реабилитацией которого занимается Национальный ядерный центр. На полигоне предусмотрено строительство соответствующих пунктов. Национальный ядерный центр наделят полномочиями по обеспечению контроля над сохранностью отработанных ядерных материалов, значительная часть которых пригодна для рециклинга, то есть повторного использования в атомной генерации. Кстати, в ходе встреч директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гумар Сергазин развеял непонятно кем распространяемые слухи о том, что в Казахстан завозятся радиоактивные отходы. Такого, по его словам, не было никогда. Конечно, должны быть и опытные специалисты для работы в новой и сложной сфере. Гендиректор Института ядерной физики Министерства энергетики РК академик КазНАЕН Саябек Сахиев подробно проинформировал присутствующих о подготовке профессиональных кадров. Современная база Института ядерной физики (ИЯФ), существующего с 1957 года, позволяет, по его словам, качественно готовить специалистов для атомной отрасли. В завершение Алмасадам Саткалиев поздравил кокшетаусцев с тем, что уже 10 сентября в городе начнется строительство долгожданной ТЭЦ. Как сказал министр, это будет современный по выбросам и КПД объект тепловой и электроэнергетической генерации. #Кокшетау #Послание Президента #министр энергетики