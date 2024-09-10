Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики

В областном центре глава Минэнерго встретился с преподавателями и студентами университетов им. Ш. Уали­ханова, им. А. Мырзахметова, Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина, Гуманитарно-технической академии, трудовым коллективом ТОО «Кокшетау Энерго».

Говоря о значении атомной энергетики, министр отметил ее важность для развития любой отрасли экономики. Ведь осуществление новых проектов невозможно без прироста энергетических мощностей.

Сегодня в Казахстане 66% электрической энергии производится станциями, работаю­щими на каменном топливе. На возобновляемые источники энергии приходится около 6%. К 2035 году потребление электроэнергии прогнозируется на уровне 152,4 млрд кВт·ч. Однако в силу ряда объективных причин действующие энергоисточники смогут производить лишь менее 135 млрд кВт·ч. Причем международные финансовые институты отказываются вкладывать средства в строительство новых угольных электростанций.

Свою роль играет и ограниченность в стране запасов газа. Сложно назвать надежным источником электроэнергии и ВИЭ, зависящие от времени суток или погодных условий. Именно поэтому строительство АЭС – наиболее верное решение для обеспечения энергетической независимости республики.

По словам министра, такие встречи нужны и важны прежде всего для того, чтобы казахстанцы из первых рук получили интересующую их информацию, смогли развеять опасения или задать волнующие их вопросы. Разумеется, кокшетаусцев, как и многих других граждан Казах­стана, беспокоят промышленная безопасность, риск аварии на ядерном энергетическом объекте.

– Эти фобии в основной массе восходят к Чернобылю и «Фукусиме». Но с той поры требования к строительству АЭС очень сильно возросли. Существует понятие «постфукусимские требования», включающие широкий спектр вопросов, на каждый из которых в стране, принявшей решение стать обладателем атомной генерации, должны ответить строго и определенно, – сказал Алмасадам Саткалиев. – Каждый шаг, начиная от стадии проектирования АЭС, находится под жестким контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Современные реакторы поколения III+ оборудованы средствами эшелонированной защиты, системами активной и пассивной (без участия человека) защиты. Риски аварий для таких станций – один на 10 млн лет.

На вопрос по поводу предполагаемой дороговизны получае­мой от АЭС электроэнергии глава ведомства ответил: для проектирования станции потребуется три-четыре года, на ее строительство уйдет еще 8–10 лет. К моменту введения АЭС в эксплуатацию даже с учетом инфляции тарифы будут вполне конкурентными.

Стоимость станции будет определена на основе конкурса. На сегодня есть четыре основных претендента: Франция, Южная Корея, Россия и Китай.

Что касается влияния на окружающую среду, утилизации отработанного ядерного топлива, то, по словам министра, АЭС – объект с «нулевыми» выбросами, экологически чистый.

– Строительство АЭС не приведет, как утверждается отдельными популистами, к обмелению и загрязнению озера Балхаш. В современных ядерных реакторах замкнутый контур, поэтому отбираться будет минимальный объем воды – лишь на подпитку технологий. Таким образом, использование воды – это 0,32% от объема ежегодных естественных испарений озера.

По поводу утилизации отходов. По мере накопления они будут вывозиться для временного хранения на Семипалатинский полигон, исследованием и реабилитацией которого занимается Национальный ядерный центр.

На полигоне предусмотрено строительство соответствующих пунктов. Национальный ядерный центр наделят полномочия­ми по обеспечению контроля над сохранностью отработанных ядерных материалов, значительная часть которых пригодна для рециклинга, то есть повторного использования в атомной генерации.

Кстати, в ходе встреч директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Гумар Сергазин развеял непонятно кем распространяемые слухи о том, что в Казахстан завозятся радиоактивные отходы. Такого, по его словам, не было никогда.

Конечно, должны быть и опытные специалисты для работы в новой и сложной сфере. Гендиректор Института ядерной физики Министерства энергетики РК академик КазНАЕН Саябек Сахиев подробно проинформировал присутствующих о подготовке профессиональных кадров.

Современная база Института ядерной физики (ИЯФ), существующего с 1957 года, позволяет, по его словам, качественно готовить специалистов для атомной отрасли.

В завершение Алмасадам Саткалиев поздравил кокшетаусцев с тем, что уже 10 сентября в городе начнется строительство долгожданной ТЭЦ. Как сказал министр, это будет современный по выбросам и КПД объект теп­ловой и электроэнергетической генерации.