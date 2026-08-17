АЭС в Европе снижают мощности из-за аномальной жары

Европа,АЭС
Айман Аманжолова
корреспондент

Европу накрывают рекордные волны жары, а уровень воды в крупнейших реках региона опускается до исторических минимумов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Для европейских археологов это настоящее везение: из-под воды впервые за многие столетия показываются древние руины. Однако для специалистов по атомной энергетике ситуация оборачивается серьезной головной болью — им приходится экстренно снижать мощность АЭС по всей Европе.

Как сообщила немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, венгерская АЭС «Пакш» мощностью 2000 мегаватт едва не оказалась на грани полной остановки. Критическое снижение уровня воды в Дунае поставило под угрозу возможность охлаждения ее реакторов. Это серьезная проблема, поскольку в обычный год «Пакш» обеспечивает почти половину всей электроэнергии, производимой в Венгрии.

Венгерское правительство теперь пытается любой ценой сохранить работу станции. Инженеры получили задачу доставить в русло Дуная около 145 тысяч кубометров камня, чтобы искусственно замедлить течение и сохранить необходимый объем воды выше по течению.

Не лучше ситуация и в Румынии, где государственный оператор атомной энергетики может быть вынужден полностью остановить последний действующий реактор страны. И дело не в отсутствии попыток решить проблему: в начале августа румынские военно-морские силы взорвали 180 килограммов взрывчатки, чтобы изменить направление потока воды Дуная и обеспечить охлаждение ядерных реакторов.

Во Франции сочетание экстремальной засухи и повторяющегося нашествия медуз привело к сокращению производства атомной энергии примерно на 20%. Впрочем, более диверсифицированная энергосистема страны позволяет ей переносить ситуацию несколько легче, чем Венгрии и Румынии.

А новая волна жары уже маячит на горизонте. Поэтому нынешние проблемы европейской атомной энергетики вполне могут оказаться лишь верхушкой айсберга.

 

#Европа #АЭС #жара

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