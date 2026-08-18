В Казахстане в этом году запустили семь ветровых и солнечных станций

В 2026 году в стране запланирован ввод в эксплуатацию 10 объектов возобновляемых источников энергии общей установленной мощностью 245 МВт

Фото: Минэнерго

На сегодня уже введены в эксплуатацию семь объектов суммарной мощностью 212 МВт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго

В числе введенных объектов ветровая электростанция ТОО «Aspan Energo» мощностью 50 МВт в Костанайской области; солнечная электростанция ТОО «Stellar Energy» мощностью 20 МВт в Мангистауской области; солнечная электростанция ТОО «Altyn Solar Energy» мощностью 22,6 МВт в Костанайской области; солнечная электростанция ТОО «Jetisu Terra Power» мощностью 20 МВт в области Жетысу; три ветровые электростанции ТОО «Гиперборея» в Карагандинской области общей мощностью 100 МВт.

По данным ведомства, до конца текущего года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию еще два проекта: солнечная электростанция ТОО «Альхена» в Кызылординской области мощностью 30 МВт; малая гидроэлектростанция ТОО «Тауэнерго» мощностью 3,2 МВт в Туркестанской области.

Реализация проектов ВИЭ способствует укреплению энергетической безопасности страны, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и увеличению доли экологически чистой генерации в энергобалансе Казахстана.