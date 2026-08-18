В Казахстане в этом году запустили семь ветровых и солнечных станций

Энергетика

В 2026 году в стране запланирован ввод в эксплуатацию 10 объектов возобновляемых источников энергии общей установленной мощностью 245 МВт

Фото: Минэнерго

На сегодня уже введены в эксплуатацию семь объектов суммарной мощностью 212 МВт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго

В числе введенных объектов ветровая электростанция ТОО «Aspan Energo» мощностью 50 МВт в Костанайской области; солнечная электростанция ТОО «Stellar Energy» мощностью 20 МВт в Мангистауской области; солнечная электростанция ТОО «Altyn Solar Energy» мощностью 22,6 МВт в Костанайской области; солнечная электростанция ТОО «Jetisu Terra Power» мощностью 20 МВт в области Жетысу; три ветровые электростанции ТОО «Гиперборея» в Карагандинской области общей мощностью 100 МВт.

По данным ведомства, до конца текущего года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию еще два проекта: солнечная электростанция ТОО «Альхена» в Кызылординской области мощностью 30 МВт; малая гидроэлектростанция ТОО «Тауэнерго» мощностью 3,2 МВт в Туркестанской области.

Реализация проектов ВИЭ способствует укреплению энергетической безопасности страны, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и увеличению доли экологически чистой генерации в энергобалансе Казахстана.

#Казахстан #ВИЭ #ветровая станция

Популярное

Все
Перспективы медных переделов
На основе принципа «Закон и Порядок»
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Рассмотрена текущая ценовая ситуация
Подготовка продолжается
Заключить брак – дело серьезное
Оценка за ежедневную работу
На месте медпункта – жилые дома
Урожай зависит не только от погодных условий
Авиашоу состоялось несмотря на жару
Кульминация не за горами
Чтобы обеспечить премиальный класс
Высокая цена отказа
Триумф Лабак-батыра
Казахстанский код будущего
С нового урожая на хлебоприемные предприятия поступило более 460 тысяч тонн зерна
В Казахстане в этом году запустили семь ветровых и солнечных станций
Уборочная кампания в стране идет быстрыми темпами
Десять суток ареста получил пассажир такси в Астане
В год 35-летия закрытия Семипалатинского полигона в Курчатове проводят бесплатные экскурсии
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
Мичуринский завод наращивает мощности
Духовное достояние народа
Роналду и Джорджина поженились в Португалии
Развивать потенциал молодых авторов
Диалог со временем
Супертурнир Qazaqstan Barysy 2026
Разводят в пустыне форель
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Диалог с классиком
В МНЭ отметили устойчивость экономического роста Казахстана
Перспективы отечественных биотехнологий
Режиссерская версия «Секретных материалов» выйдет 20 лет спустя
Магия Хан-Тенгри
Проведено контрольное тестирование
Глава государства выразил соболезнование президенту Колумбии
Джон ван’т Шкип у руля сборной
Работать слаженно и эффективно
После капремонта заработал вокзал станции Боранды
Векторы роста ПНХЗ
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Атырау становится центром вагоностроения
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Готовить специалистов нового поколения
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Челлендж в Вооруженных силах
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Соль отправится на экспорт
Курултай: логика преемственности и ответственности

Читайте также

Авария стала серьезным испытанием для энергосистемы юга Каз…
В Алматы отключили свет
В Казахстане утвердили перечень малоизученных территорий дл…
ИИ отследит поставки угля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]