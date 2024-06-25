Растут защитники Отечества

Почти как в бою

...Яркой красной звездой над степью зависла сигнальная ракета. Несколько секунд тишины – и на переднем крае уже появились ростовые мишени, изображаю­щие личный состав противника. А развитию наступления противника предшествовала огневая поддержка его артиллерийских подразделений: обстрел переднего края опорного пункта роты, вспышки и грохот светошумовых гранат, дым шашек, имитирующие начало массированных боевых действий. В целях защиты личного состава в опорном пункте взводов бойцы роты укрываются в инженерных сооружениях типа «перекрытая щель», «блиндаж».

По легенде, противник армии «синих», нарушив государственную границу, развивает наступление в направлении населенных пунктов Курты – Жетыген, чтобы прорвать оборону и дальше идти в направлении города Алматы. Десантно-штурмовая рота второго десантно-штурмового батальона, усиленная артиллерийской и минометной батареями, взводом противовоздушной обороны, противотанковым, гранатометным и танковым взводами обороняет опорный пункт по рубежу «полевая дорога – разрушенное здание – командирская вышка», чтобы не допустить прорыва противника.

По окончании артобстрела личный состав выходит из укрытий и занимает огневые точки. И тут уже все кругом начинает громыхать, взрываться, греметь, вспыхивать и дымиться. Среди этой какофонии автоматные очереди – всего лишь стрекот кузнечиков. Следом в бой вступает танковый взвод, основным боевым танком является Т-72 БА, представляющий собой модификацию танка Т-72А.

И вот над трибунами, где с открытыми от восторга ртами за отражением атаки противника наблюдают 750 мальчишек и девчонок, принимающих участие в X Международном военно-патрио­тическом сборе молодежи «Айбын», практически над самыми головами проносится пара Ми-35 – это транспортно-боевые вертолеты, предназначенные для уничтожения бронетанкового вооружения и техники. В ход идут ракеты типа «Штурм» и «Атака», неуправляемые авиа­ционные ракеты С8 и С13, а пушечное вооружение представлено автоматической пушкой ГШ-23Л. Макеты вражеской бронетехники, построенные из автомобильных покрышек, разлетаются на десятки метров от прицельного попадания в них.

И это еще не кульминация театра боевых действий.

Заглушая шум непрекращаю­щегося боя, рев реактивных двигателей оповещает о том, что в небе над полем битвы – пара многоцелевых истребителей СУ-30 СМ. Подавив обозначенные для них огневые точки, боевая группа под командованием командира, летчика первого класса подполковника Темиргалиева осуществляет роспуск и выполнение фигур высшего пилотажа. Переворот, петля, вираж, косая петля, петля Нестерова, бочки на горке с отстрелом инфракрас­ных ловушек...

Практически параллельно прямо перед трибунами пара вертолетов «Еврокоптер» эвакуирует раненого. Один вертолет совершает посадку вблизи опорного пункта роты, чтобы забрать пострадавшего военнослужащего, второй барражирует в воздухе, осуществляя прикрытие и поражая живую силу противника.

Под занавес в небе появляется группа парашютистов-десант­ников – участников и призеров международных соревнований по парашютному спорту и воздушной акробатике. Наряду с мужчинами парашютные прыжки совершают девушки-военнослужащие. А высоко в небе, за куполами парашютов, сперва появляются разноцветные дымы, а ближе к земле становятся различимы развевающие­ся за спинами парашютистов флаги стран-участников сбора молодежи «Айбын». Под неутихающие овации юных зрителей десантники приземляются перед трибунами.

«Это было круто!», «Даже не верится!», «Мы такое разве что в кино видели или по телевизору!», «Реально впечатляет, уши заложило, вот на такое стоит посмотреть хотя бы раз в жизни!», «Да я за это готов еще раз пять пройти всю полосу препятствий туда и обратно!» Так, перебивая друг друга, делятся впечатлениями от увиденного юноши и девушки из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Особая миссия

Дело в том, что ребята сами являются непосредственными участниками проводимой войсковой операции. Где-то за час до боя, который мы все наблюдали, несколько команд – лидеров юбилейного «Айбына» получили особое задание. Согласно легенде, с командиром десантно-штурмовой роты, из-за того что противник применил средства подавления связи, был потерян контакт. И теперь, почти как в годы Великой Отечественной, юнармейцы должны доставить пакет с боевым приказом в расположение роты и вручить его командиру.

Так началась военно-полевая тактическая игра «Күшіміз бірлікте», которая стала решающим состязанием X Международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын». В финальной игре приняли участие команды Акмолинской области, «Жас десантшылар» Десант­но-штурмовых войск, Респуб­ликанской школы «Жас ұлан» им. Талгата Бегельдинова г. Караганды и команда Казахстана, за честь которого выступал Военный колледж им. Сагадата Нурмагамбетова г. Астаны.

Снаряженные противогазом, фляжкой с водой, компасом, санитарной сумкой и макетом автомата юные бойцы бросились выполнять поручение. Каждая команда отправилась к своей точке, чтобы первым делом продемонстрировать навыки ориентирования на местности. Им необходимо было найти по азимуту при помощи компаса закопанный тубус. И то, как ребята справились с первым заданием, определило очередность прохож­дения полосы препятствий.

Интрига возникла сразу же, поскольку большинство присутствующих делали ставку на команду колледжа им. С. Нурмагамбетова, которая вышла в лидеры среди международных команд. Однако ребята замешкались, и первыми на полосу препятствий вышли команды Акмолинской области и Десант­но-штурмовых войск. Но и это не определило потенциального победителя в начале борьбы. На каждом участке инструкторы строго следили за соблюдением правил, и за малейшее нарушение команды получали штрафные минуты.

Далее шла полоса препятствий, преодоление «минного» поля, «зараженных» участков местности, где надо было успеть вовремя надеть противогаз, потом проползти по-пластунски – все это в максимальном темпе, в дыме, под звуки выстрелов автоматов. Периодически звучали команды «Воздух!», появлялись противники с автоматами, чье нападение надо было отразить. Бешеный темп, ошибки, тянущиеся вечность штрафные минуты, плюс жара и пересеченная местность в промежутках между препятствиями...

На завершающем этапе команды должны были обнаружить опорный пункт разведывательно-диверсионной группы противника и выполнить задачу по ее захвату и нейтрализации. В итоге победа была присуждена воспитанникам Республиканской школы «Жас ұлан» им. Т. Бегельдинова, действовавшей наиболее уверенно, быстро и слаженно.

– Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» в этом году является юбилейным и посвящен 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, – рассказывает начальник департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны, полковник Тлеухан Басхожаев. – Он проводится на базе Института сухопутных войск, носящего его имя. Главная особенность в том, что мероприя­тие действительно приобрело международный характер. Если в прошлом году Азербайджан и Узбекистан привлекались как почетные гости, то в этом году все шесть стран представили свои команды и полноценно участвовали во всех конкурсах. А кроме того, на этот раз мы больше внимания уделяли национальным играм и нашей истории: были и интеллектуальные и творческие конкурсы, а также военная эстафета. Самый важный момент, который хочется отметить, – ребята сдружились. Нужно было видеть их эмоции, как они друг за друга переживали. Мы будем продолжать эту традицию, и в следующем году планируем еще больше расширить географию «Айбына».

Днем ранее ребята уже состязались в беге на длинную дистанцию, в перетягивании каната, в стрельбе. Состоялась также военизированная эстафета. В ней конкурсанты выполняли норматив по разборке и сборке АК-74, соревновались в надевании противогаза и общевойскового защитного костюма. Испытания включали преодоление «зараженного» участка местности, переползание под проволочным заграждением и стрельбу из лука.

Главные цели достигнуты!

В военно-патриотическом сборе принимали участие 750 человек в составе делегаций из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. С завершением состязаний юных патриотов поздравил заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Он отметил, что соревнования показали эрудицию ребят, их физическую подготовленность, умение работать в команде.

В церемонии награждения также принял участие заместитель председателя РОО «Ветераны Воо­руженных сил» генерал-майор в отставке Марат Нагуманов. Он подчеркнул, что международный масштаб сбора говорит об уважении молодежи к подвигу героев Победы и преемственности поколений.

По Положению сбора главный приз получает победитель финальной игры «Күшіміз бірлікте», в которой приняли участие лучшие в своих категориях команды. Поэтому капитану команды Республиканской школы «Жас ұлан» им. Т. Бегельдинова г. Караганды был вручен Гран-при X Международного военно-патрио­тического сбора молодежи «Айбын-2024».

Организаторы также подвели итоги всех видов состязаний по категориям. Среди команд государств-участников первое место занял Казахстан, который представляли кадеты столичного Военного колледжа Министерства обороны им. С. Нурмагамбетова. На втором месте – сборная Узбекистана, на третьем – команда Минского суворовского военного училища из Беларуси.

В категории регионов победил военно-патриотический клуб «Айбын» Акмолинской области, на второй позиции – команда «Арыс» Туркестанской области, на третьей – «Абай қырандары» области Абай. Среди военно-патрио­тических клубов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований лучшей признана команда «Жас десантшылар» Десантно-штурмовых войск, на втором месте – «Болашақ» Регионального командования «Юг», на третьем – «Бес қару» Сил воздушной обороны.

По республиканским школам и областным военным интернатам первое место заняла Респуб­ликанская школа «Жас ұлан» г. Караганды, второе – специальная мужская школа-интернат «Жас ұлан» г. Семея области Абай, третье – специализированный лицей «Арыстан» Алматинской области. Победители состязаний награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.