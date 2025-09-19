Ратифицированы изменения в соглашение с Россией по «Байтереку»

Россия,Космос
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Как отмечается в заключении к документу, Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании космического ракетного комплекса «Байтерек» подписан в целях актуализации параметров совместного проекта на космодроме «Байконур».

Документ предусматривает перенос сроков начала летных испытаний ракеты-носителя с 2023 на 2025 год, а также уточнение других условий реализации проекта.

Среди ключевых изменений - увеличение гарантированных пусков с российской стороны с 2 до 3 ежегодно в период 2028–2039 годов, что повысит загрузку комплекса и улучшит экономическую эффективность проекта.

Также предусматривается введение налоговых преференций: применение нулевой ставки НДС за нерезидента и продление срока действия льготы по корпоративному подоходному налогу для АО «Байтерек». Эти меры направлены на исключение необходимости дополнительного бюджетного финансирования.

Казахстанская сторона выполняет все обязательства, включая модернизацию инфраструктуры, подготовку технического персонала и обеспечение районов падения. На 2025 год предусмотрено финансирование в объёме 60,8 млрд тенге из общей стоимости проекта в 90,8 млрд тенге.

Российская сторона осуществляет изготовление ракеты-носителя «Союз-5» и сопутствующего оборудования. Первый пуск с комплекса «Байтерек» запланирован на декабрь 2025 года.

«Принятие закона имеет стратегическое значение для космической отрасли Казахстана и позволит сформировать полный цикл - от создания космических аппаратов до их запуска, укрепив национальный потенциал и экспортные возможности в сфере высоких технологий», - говорится в заключении.

Текст закона публикуется в печати.

 

#соглашение #закон #космодром #Байконур

