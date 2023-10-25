Разговор о самом главном

Сельские библиотеки предос­тавляют населению широкий спектр культурных, образовательных, информационных услуг. А еще библиотека в селе всегда была местом встреч и живого общения, где взрос­лые и дети ведут беседы о самом главном: о нравственных ценностях, патриотизме, традициях и культуре, здоровом образе жизни. Важно, считает Светлана Подкладкина, библио­текарь Капитоновской модельной сельской библиотеки Буландынской ЦБС Акмолинской области, чтобы и юным, и взрос­лым сельчанам встречи в храме книги были интересны, приносили пользу.

Недавно она подготовила для ребят очередную познавательную программу – «Спорт в жизни великих людей». Гостям биб­лиотеки, ученикам 4-го класса, рассказали, как занимались спортом известные личности, как находили для этого время, ребята узнали, откуда появилось слово «спорт», услышали древнеримскую притчу о том, как нужно тренировать свое тело, воспитывать свой дух.

Зачем заниматься спортом? Как вести активный образ жизни? Как правильно питаться?.. Вопросов было много. Библио­текарь подчеркнула, что для кого-то спорт – это хобби, а для других – профессия и смысл жизни. И, конечно, детям напомнили о том, каких высоких спортивных – и не только – дос­тижений добились, например, легендарные борцы Кажымукан Мунайтпасов и Балуан Шолак. Для ребят они – пример для подражания.

Затем Светлана Подкладкина пригласила детей совершить литературно-спортивное путешествие «В страну здоровья». Разделившись на две команды, юные читатели должны были продемонстрировать умение, ловкость, сноровку, показать, что такое воля к победе. Все участники получили сладкие призы и заряд положительных эмоций. В заключение школьники поделились, какими видами спорта они хотели бы заниматься.

– Это обычное для библиотеки мероприятие, где дети уз­нают что-то новое, спрашивают и сами отвечают на воп­росы, соревнуются, помогают друг другу. У них горели глаза, и никому не было скучно или неинтересно, – говорила Светлана Подкладкина. – Надеюсь, что рассказы о казахстанских спортсменах, а ведь о ком-то они услышали впервые, вдохновят их, помогут полюбить спорт во всех его проявлениях. А мы с радостью будем ждать их снова в нашей библиотеке.

В Капитоновской сельской библиотеке каждый день пусть и не так многолюдно, как хотелось бы ее сотрудникам, но и залы не пустуют. Здесь уверены: библиотека – это центр интеллектуального и морального роста, духовного общения и приобщения к высокому, светлому, особенно для юного и молодого поколения села. Каждая, даже самая крохотная сельская библиотека собирает и хранит историю края, накапливает так называемый местный информационный потенциал, создавая очень нужный ресурс. Разумеется, самостоятельно библиотека не сможет решить проблемы духовного развития молодежи, но библиотекари очень стараются, и их вклад в дело воспитания и образования детей и молодежи огромен.

Словом, работа библиотек продолжается. И работа эта кропотливая, незаметная стороннему глазу, но от этого не менее нужная. И часто читатели, как говорится, идут на биб­лиотекаря, оценив его человеческие качества и зная, что в стенах библиотеки их встретят те, кто по-настоящему любит свое дело.