Казахстан принял участие в саммите ОИС

В городе Банжуле (Гамбия) прошел 15-й Саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС), в работе которого приняла участие казахстанская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Алибеком Бакаевым.

Выступая на саммите, он отметил важность активного участия ОИС в вопросах обеспечения мира и стабильности в ряде стран мусульманской уммы. Он подчеркнул актуальность казахстанской инициативы по созданию Группы «ОИС-15», а также возросшую роль Исламской организации по продовольст­венной безопасности. Особое внимание было уделено ини­циативе Казахстана по созданию Международного агентства по биологической безопасности. Как сообщает МИД РК, озвученные казахстанской стороной идеи нашли отражение в итоговых документах саммита – Банжульской декларации и Итоговом коммюнике.