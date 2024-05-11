Казахстан принял участие в саммите ОИС

В городе Банжуле (Гамбия) прошел 15-й Саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС), в работе которого приняла участие казахстанская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Алибеком Бакаевым.
Выступая на саммите, он отметил важность активного участия ОИС в вопросах обеспечения мира и стабильности в ряде стран мусульманской уммы. Он подчеркнул актуальность казахстанской инициативы по созданию Группы «ОИС-15», а также возросшую роль Исламской организации по продовольственной безопасности. Особое внимание было уделено инициативе Казахстана по созданию Международного агентства по биологической безопасности. Как сообщает МИД РК, озвученные казахстанской стороной идеи нашли отражение в итоговых документах саммита – Банжульской декларации и Итоговом коммюнике.