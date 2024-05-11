Казахстан принял участие в саммите ОИС

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В городе Банжуле (Гамбия) прошел 15-й Саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС), в работе которого приняла участие казахстанская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Алибеком Бакаевым.

Выступая на саммите, он отметил важность активного участия ОИС в вопросах обеспечения мира и стабильности в ряде стран мусульманской уммы. Он подчеркнул актуальность казахстанской инициативы по созданию Группы «ОИС-15», а также возросшую роль Исламской организации по продовольст­венной безопасности. Особое внимание было уделено ини­циативе Казахстана по созданию Международного агентства по биологической безопасности. Как сообщает МИД РК, озвученные казахстанской стороной идеи нашли отражение в итоговых документах саммита – Банжульской декларации и Итоговом коммюнике.

#казахстан #саммит #ОИС #Банжуле

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