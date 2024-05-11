Мажилис рассмотрит законопроекты во втором чтении

На второе чтение предлагается вынести проекты закона о государственных закупках и поправок в закон о дорожном движении по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, к каждому из них вносятся соответствующие изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Депутатам также предстоит принять в работу новые законопроекты с поправками в некоторые законодательные акты по вопросам интеллектуальной собственнос­ти, по вопросам определения страны происхождения товаров, по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сферах информации, общест­венного развития, культуры и архивного дела, а также проекты ратификации Соглашения между Казахстаном и Китаем по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа, Соглашения между Казахстаном и Узбекистаном о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».