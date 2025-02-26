Разработать четкие критерии предпринимательской деятельности блогеров предлагает депутат

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров предлагает разработать четкие критерии отнесения доходов инфлюенсеров к предпринимательской деятельности, чтобы избежать разночтений, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса. 

Депутат напомнил, что глава государства неоднократно подчеркивал, что закон и порядок – это высшие ценности нашего общества, которые необходимы, чтобы защищать права и свободы граждан.

«Вместе с тем, в последнее время в социальных сетях участились незаконные действия со стороны онлайн-организаторов лотерей, так называемых коучеров-инфлюенсеров. Они продают билеты и квитанции, проводят незаконные лотерейные игры под видом продажи турпутевок, техники, ювелирных изделий, люксовой недвижимости и автомобилей. Такие гивы, как принято это называть, то есть сомнительные акции, – являются незаконными. За последний год выявлено 106 фактов по незаконной организации лотерей и розыгрыша ценных призов. Правонарушители оштрафованы на общую сумму более 46 миллионов тенге. Незаконная лотерейная активность в социальных сетях сохраняется на высоком уровне», - отметил мажилисмен. 

Он констатировал, что в Казахстане «сложилась прослойка новых лидеров мнения, именуемая инфлюенсерами, коучерами», соцсети которых заполнены видеоматериалами с платными курсами, рекламой товаров, услуг, магазинов, кафе. 

«Некоторые из них в социальных сетях постоянно демонстрируют роскошный образ жизни, публикуют фотографии дорогих вилл, суперкаров и других атрибутов богатства. При этом, насаждают в обществе мысль, что можно заработать без труда, легким способом. При этом, у Министерства финансов имеются закономерные вопросы об уплате соответствующих налогов этими гражданами. Налоги должны платить все. Принцип «закон суров, но это закон» касается всех граждан», - считает депутат Саиров. 

Он напомнил, что в соответствии с законом «Об онлайн-платформах» инфльенсеры, которые получают доходы, обязаны регистрироваться в качестве предпринимателей, идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице.

«На основании сказанного, считаю необходимым организовать широкую разъяснительную работу среди блогеров по вопросу необходимости соблюдения законодательства Республики Казахстан, разработать четкие критерии отнесения доходов инфлюенсеров к предпринимательской деятельности, чтобы избежать разночтений и субъективного толкования, а также усилить контроль за недопущением проведения розыгрышей призов в социальных сетях, чтобы предотвратить случаи незаконных действий», - сказал Саиров.

#мажилис #депутатский запрос #блогеры

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