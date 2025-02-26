Разработать четкие критерии предпринимательской деятельности блогеров предлагает депутат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат напомнил, что глава государства неоднократно подчеркивал, что закон и порядок – это высшие ценности нашего общества, которые необходимы, чтобы защищать права и свободы граждан.

«Вместе с тем, в последнее время в социальных сетях участились незаконные действия со стороны онлайн-организаторов лотерей, так называемых коучеров-инфлюенсеров. Они продают билеты и квитанции, проводят незаконные лотерейные игры под видом продажи турпутевок, техники, ювелирных изделий, люксовой недвижимости и автомобилей. Такие гивы, как принято это называть, то есть сомнительные акции, – являются незаконными. За последний год выявлено 106 фактов по незаконной организации лотерей и розыгрыша ценных призов. Правонарушители оштрафованы на общую сумму более 46 миллионов тенге. Незаконная лотерейная активность в социальных сетях сохраняется на высоком уровне», - отметил мажилисмен.

Он констатировал, что в Казахстане «сложилась прослойка новых лидеров мнения, именуемая инфлюенсерами, коучерами», соцсети которых заполнены видеоматериалами с платными курсами, рекламой товаров, услуг, магазинов, кафе.

«Некоторые из них в социальных сетях постоянно демонстрируют роскошный образ жизни, публикуют фотографии дорогих вилл, суперкаров и других атрибутов богатства. При этом, насаждают в обществе мысль, что можно заработать без труда, легким способом. При этом, у Министерства финансов имеются закономерные вопросы об уплате соответствующих налогов этими гражданами. Налоги должны платить все. Принцип «закон суров, но это закон» касается всех граждан», - считает депутат Саиров.

Он напомнил, что в соответствии с законом «Об онлайн-платформах» инфльенсеры, которые получают доходы, обязаны регистрироваться в качестве предпринимателей, идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице.