На сегодняшнем пленарном заседании Мажилиса парламентарий Абуталип Мутали обратил внимание на качество образования в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, в системе высшего и среднего образования накапливаются тревожные сигналы. Как рассказал депутат, в отдельных частных вузах и колледжах допускается практика формального зачисления и удержания студентов без их реального участия в учебном процессе. То есть студенты числятся, но фактически не посещают занятия и не осваивают программы, при этом диплом выдается на общих основаниях.

«В дальнейшем такие псевдоспециалисты с красивыми дипломами, но с нулевыми знаниями не могут реализоваться, пополняя рынки безработных и увеличивая социальную нагрузку на государство. Плюс безграмотные специалисты – это нокаут по доверию общества к отечественным вузам», - отметил парламентарий.

По его словам, указанные риски подтверждаются результатами государственного контроля. По данным уполномоченного органа, ранее было приостановлено действие 60 приложений к лицензиям у 25 вузов, что свидетельствует о системных нарушениях и необходимости усиления механизмов контроля качества образования.

«В сегодняшних условиях традиционные административные механизмы контроля качества образования оказываются недостаточными. В век цифровизации работать в образовании с ручкой и блокнотом – это изначальный проигрыш на старте. А страдает от таких недоработок наша молодежь», - подчеркнул Абуталип Мутали.

По мнению депутата Мажилиса, решение обозначенных проблем должно основываться на внедрении цифровых инструментов управления образовательным процессом и объективной оценки академической деятельности студентов, тем более что 2026 год Указом Президента объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Ключевым элементом такой цифровой трансформации должна стать модернизация процедур оценки знаний студентов.

Мажилисмен Мутали убежден, что особое значение, в связи с этим, приобретает цифровизация экзаменов и аттестаций, как промежуточных, так и итоговых. Проведение этих процедур в цифровом формате с использованием прокторинга и идентификации личности обеспечит прозрачность образовательного процесса, снизит коррупционные и субъективные риски, автоматически зафиксирует результаты и исключит возможность манипулирования оценками.

«Мы должны на цифровом уровне поставить заслон недобросовестной работе вузов. Государство должно создать передовые условия для получения образования в соответствии с лучшими мировыми стандартами» - отметил депутат Мажилиса.

Именно объективные результаты цифровой аттестации должны стать основой для повышения ответственности образовательных организаций и усиления государственного контроля качества подготовки кадров, полагает мажилисмен.

К тому же действующие образовательные стандарты и механизмы контроля не учитывают возможности современных цифровых систем. Из-за этого проверка знаний во многих вузах остается формальной и не обеспечивает должного качества подготовки специалистов, считает он.

В этой связи парламентарий Мутали просит правительство обеспечить внесение изменений в государственные стандарты высшего образования с обязательным использованием цифровых технологий контроля знаний в вузах, включая прокторинг, цифровую идентификацию личности и аналитические системы на базе искусственного интеллекта, а также внедрить «Единую государственную систему прокторинга».

А также разработать и представить поэтапную дорожную карту внедрения цифровых инструментов контроля учебного процесса и аттестационных процедур в вузах, с конкретными сроками, ответственными лицами и показателями оценки эффективности внедрения.