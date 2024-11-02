Разработку антидискриминационного законодательства обсудили в Астане

В мероприятии приняли участие вице-министр культуры и информации Айзада Курманова, представители государственных органов, гражданского общества и правозащитных организаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

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Основной темой повестки дня стало обсуждение концептуальных подходов к разработке антидискриминационного законодательства в рамках выполнения международных обязательств Республики Казахстан, включая Международную конвенцию о ликвидации всех видов расовой дискриминации.

Члены рабочей группы представили позиции государственных органов для дальнейших рекомендаций на итоговом заседании, которое состоится в текущем году.