Развитие человеческого капитала закрепляют как стратегическое направление государства

Конституционная реформа
158

В проекте новой Конституции указывается, что Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Определение этих направлений является неслучайным, а по сути крайне необходимым для дальнейшего развития Казахстана.

В быстроменяющемся мире, где ежедневное развитие технологий фактически меняет парадигму дальнейшего существования всей планеты, главным ресурсом становятся уже не полезные ископаемые, а люди.

Новая т.н. «экономика знаний» становится основой и драйвером всех преобразований. И в данном контексте, утверждение курса на развитие человеческого капитала в Конституции является возможностью выйти в авангард мировой сцены и занять свое место среди развитых стран мира.

Развитие науки дает мощный толчок для технологического развития, создает новые рынки, привлекает капитал, а соответственно и повышает общий уровень благосостояния народа.

Более того, это отражает намерения государства всегда вкладывать в людей, развивать науку и систему образования, тем самым постоянно повышать качество нации.

Наряду с этим, намерения государства развивать человеческий капитал, науку, инноваций подкрепляется и другими статьями Конституции. Так, новый Основной закон защищает права на интеллектуальную собственность, что является значимым с точки зрения реализации международных правоприменительных практик.

Также следует отметить, что акцент на развитии науки, духе инновации носит и определенный философский аспект. Так, оно отражает намерения нации, отойти от отдельных элементов и быть готовыми к новым позитивным изменениям.

