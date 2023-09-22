Разыскиваемого за убийство узбекистанца задержали в Астане
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Решается вопрос об экстрадиции.
Полицейские Астаны установили находящегося в межгосударственном розыске 31-летнего гражданина Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города.
"Он находился в розыске за совершение убийства в 2019 году на территории Наманганской области и после совершения преступления выехал на территорию Казахстана и скрывался", - проинформировали в пресс-службе.
Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны.
Решается вопрос об экстрадиции согласно Минской Конвенции, добавили в ДП.