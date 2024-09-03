Реализация задач Послания: глава Сената призвал экспертов к сотрудничеству

По мнению Маулена Ашимбаева, Послание в этом году носит стратегический характер и охватывает основные сферы развития страны

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с экспертами на площадке Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» и обозначил ключевые приоритеты реализации Послания главы государства, направленные на дальнейшее устойчивое развитие страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Послание в этом году носит стратегический характер и охватывает основные сферы развития страны. При этом, реализация задач, которые были поставлены главой государства перед правительством, Парламентом и государственными органами, требует объединения усилий всех государственных и общественных институтов. В частности, первостепенным является устранение дисбалансов, между денежно-кредитной и фискальной политикой. Главный месседж здесь, по мнению спикера Сената - «жить нужно по средствам».

«Президент страны поручил правительству принять действенные меры по рационализации бюджетных расходов и усилению контроля за их эффективностью. Кроме того, поставлена задача повысить эффективность управления Национальным фондом и оптимизировать межбюджетные отношения, которые также требуют совершенствования, чтобы избежать неэффективного использования средств на местах. При этом налоговая политика должна стать инструментом стимулирования качественного экономического роста», - сказал Маулен Ашимбаев.

Улучшение инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, отметил спикер Сената, поднимет национальную экономику на новый уровень. Вместе с тем, одинаково важно в этом контексте и активное использование отечественных ресурсов и развитие кооперации между крупными предприятиями и смежными производствами, а также инфраструктуры в регионах.

«Президентом страны поручено масштабировать программу среднего ремонта межобластных и межрайонных автодорог с охватом не менее 10 тысяч километров. Кроме того, правительство должно до конца года принять новый национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Одним из важных отличий в Послании является вопрос о проведении общенационального референдума по строительству АЭС 6 октября. Этот референдум станет ярким примером реализации концепции «Слышащее государство», когда важнейшие решения принимаются с участием населения», - подчеркнул председатель палаты.

В ходе встречи пристальное внимание было уделено тезисам Послания, касающихся развития человеческого капитала, включая меры, нацеленные на укрепление здоровья нации и модернизацию системы социальной поддержки, повышение кадрового потенциала и другим направлениям, которые стоят во главе угла деятельности Сената. В этой связи, была отмечена важность комплексного подхода в реализации поставленных главой государства задач. Маулен Ашимбаев подчеркнул роль Парламента в их достижении и практику усиления научно-экспертного потенциала, проводимую Сенатом при активном сотрудничестве с независимыми экспертами и научными учреждениями. Такой подход в работе способствует разработке эффективных и актуальных законодательных инициатив.

«Для повышения качества законотворческой работы Сенат активно взаимодействует с научно-экспертным сообществом. Мы всегда стараемся учитывать предложения и идеи экспертов, что способствует разработке эффективных и актуальных законодательных инициатив. Сегодня перед Парламентом стоят задачи по принятию качественных законов, нацеленных на реализацию инициатив главы государства. Будет активизирована работа в этом направлении, в том числе во взаимодействии с экспертами в рамках Клуба экспертов и других площадок. Уверен, что сегодняшнее обсуждение и обмен мнениями помогут повысить качество законотворческой деятельности Парламента. Мы открыты для ваших предложений по улучшению экспертного обеспечения законодательной деятельности и приглашаем вас к активному участию в деятельности диалоговых и экспертных площадок Сената», - отметил Маулен Ашимбаев.

Своим видением и инициативами касательно эффективной реализации задач Послания поделились также депутаты Парламента, руководители и представители ведущих научных институтов и исследовательских центров.