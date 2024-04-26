Старинные книги воровали в библиотеках Европы

Европа, Криминал
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Айман Аманжолова
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В ходе операции в Грузии и ряде стран ЕС были задержаны члены банды, воровавшей в европейских библиотеках старинные русские книги, сообщил Европол. Грузинские власти проводят расследование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Европейским следственным органам удалось выйти на след преступников, воровавших из европейских библиотек старинные русские книги. Как сообщил Европол, 23 и 24 апреля в Грузии, Латвии, Литве, Франции и Эстонии были задержаны семь подозреваемых с грузинским гражданством, еще двое находятся под судебным надзором во Франции.

Согласно сообщению европейского полицейского ведомства, в Грузии и Латвии было задействовано более 100 сотрудников правоохранительных органов, которые провели обыски в 27 местах. Помимо ареста четырех подозреваемых, они также изъяли более 150 книг. Одну из книг, похищенных во Франции, уже удалось вернуть.

В общей сложности преступная группа, как предполагается, несет ответственность за кражу в 2022 и 2023 годах не менее 170 редких книг из национальных и исторических библиотек в Германии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии. Целью похитителей были в основном книги русских писателей, в частности первые издания Александра Пушкина или Николая Гоголя. Финансовый ущерб оценивается приблизительно в 2,5 млн евро.

«Некоторые из украденных исторических артефактов были проданы через аукционные дома в Санкт-Петербурге и Москве, что фактически делает их невозвратными», - говорится в сообщении Европола.

Ведомство указывает, что власти Грузии начали расследование с целью установления личности и местонахождения нескольких членов организованной преступной группы. При поддержке и финансировании Евроюста была сформирована совместная следственная группа с участием Франции, Грузии, Литвы, Польши, Швейцарии, а также Европола.

Как правило, кража книг совершалась по одинаковой схеме: преступники выдавали себя за исследователей русской литературы XIX века, используя поддельные паспорта. Получив доступ к ценным изданиям, они делали фотокопии каждой страницы старинной книги, при следующем посещении заказывали ту же самую книгу и заменяли ее на принесенную с собой высококачественную копию.

#хищение #Европа #библиотека #книги

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