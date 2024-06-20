Редкий образец римских доспехов реконструировали в Турции

Работы по восстановлению исторического артефакта продолжались три года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Фото: Анадолу

В Турции завершилась трехлетняя работа по реконструкции доспехов легионера римской эпохи. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции.

Работы осуществлялись в региональной лаборатории реставрации и консервации города Эрзурум.

Единственная известная в мире модель доспехов «Lorica Squamata» была обнаружена в ходе раскопок на руинах античного города Сатала в районе Гюмюшхане в 2020 году. В начале II века нашей эры римляне основали на этом месте большой каструм - постоянный военный лагерь, в котором размещался XV Аполлонов легион.

Как отметили в ведомстве, пластины доспехов практически полностью соответствуют первоначальному виду.

Глава Минкульта Турции Мехмет Нури Эрсой написал в социальной сети Х, что единственный известный в мире доспех модели «Lorica Squamata» дошел до наших дней практически в идеальном состоянии.

«Хотел бы поблагодарить сотрудников Главного управления культурного наследия и музеев, которые внесли свой вклад в восстановление этого великолепного произведения, открывающего уникальное окно в воинственное прошлое Римской империи», - написал министр.

Лорика сквамата (лат. Lorica squamata) - доспехи, использовавшиеся в Римской империи, тип чешуйчатого доспеха. Доспехи состояли из тканевой или кожаной основы, на которую нашиты стальные или бронзовые пластинки, скрепленные проволокой или шнуром друг с другом в горизонтальные ряды. Они налегали друг на друга по принципу кровельной черепицы. Как вариант, они могли быть прошнурованы к тканевой основе. Каждая пластинка имела от 4 до 12 отверстий для прикрепления к ближайшей в ряду. Лорика сквамата применялась в римской армии с I в.н. э., но особое распространение получила в эпоху правления Северов.