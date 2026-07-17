Почти пять тысяч человек погибли в землетрясениях в Венесуэле

В мире,Землетрясения
Айман Аманжолова
корреспондент

По последним данным, число погибших возросло до 4 930. Ранее сообщалось о 4,5 тыс. человек 

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате двойного землетрясения в Венесуэле погибли 4 930 человек, более 21 тыс. человек до сих пор находятся во временных лагерях. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Погибли 4 930 человек, пострадали 16 740, спасены 6 462», — говорится в публикации в Telegram-канале.

За минувшие сутки число погибших выросло на 101 человека. По информации властей, без крыши над головой остались 17 907 человек. В 107 временных лагерях размещены 21 210 пострадавших.

Стихийное бедствие повредило 856 зданий, из них 190 полностью разрушены. В работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы 2 278 иностранных спасателей, 30 989 сотрудников различных служб и 31 745 добровольцев, следует из отчета Родригеса.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Эпицентр был расположен в 60 км к северо-западу от города Валенсия, а также в 28 км к северо-востоку от Сан-Фелипе. Землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года.

#землетрясение #жертвы #Венесуэла

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