Искусственный дождь

Вопрос рационального использования гидро­ресурсов в последние годы стал для региона одним из важнейших. В поисках новых решений по снижению проблемы водного дефицита здесь и прибегли к пилотному проекту по применению технологии искусственного дождя.

Как сообщили в акимате области, упомянутые выше вылеты проводились с участием инженеров, ученых и пилотов из Объединенных Арабских Эмиратов, обладающих значительным опытом в сфере технологий искусственного формирования осадков. Одновременно проходило обучение казахстанских специалистов, которым передавались практические навыки проведения подобных операций.

Приоритетными для проекта были определены Созакский, Отрарский, Байдибекский и Толебийский районы – территории, более всего страдающие от нехватки поливной влаги и нуждающиеся в надежном орошении.

Как отметил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, внедрение современных водосберегающих технологий становится стратегической задачей региона. Особенно в условиях изменения климата, когда возникает необходимость в дополнительных инструментах поддержки сельского хозяйства, повышения продуктивности пастбищ и смягчения последствий засушливых периодов.

Следует пояснить: технология искусственного дождя не создает осадки из ничего. Ее принцип состоит в воздействии на уже сущест­вующие облачные системы специальными реагентами, которые стимулируют образование капель или кристаллов льда.

Метод работает только при наличии подходящих атмосферных условий и рассмат­ривается как способ увеличения количества естественных осадков, а не как средство управления погодой в полном смысле этого слова. Сегодня технологии модификации облаков используются более чем в 50 странах мира, включая ОАЭ, Китай, США, Индию, Австралию и Таиланд. Их применяют для пополнения водохранилищ, поддержки сельского хозяйства, снижения последствий засухи, а в отдельных случаях даже для уменьшения размеров градин.

По итогам «пилота» состоялась церемония награждения специалистов, обеспечивших для полей области в самый пик их вегетации 14 искусственных дождей. Благодарственные письма были вручены инженерам, ученым и пилотам из ОАЭ, отмечен вклад и казахстанских специалистов, освоивших новую для республики технологию.

Генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова подчеркнула в этой связи, что Туркестанская область стала первым регионом Казахстана, где технология искусственного увеличения осадков была внедрена на практике, открыв возможности для дальнейшего изучения эффективности подобных решений.

Эксперты отмечают, что оценивать результаты подобных проектов следует в долгосрочной перспективе. Искусственное увеличение осадков не является универсальным способом решения проблемы водного дефицита, однако в сочетании с развитием водосберегающего земледелия, строительством гидротехнической инфраструктуры и цифровизацией управления гидроресурсами может стать одним из элементов комплексной стратегии адаптации к климатическим изменениям.

Если полученные результаты подтвердят эффективность технологии в природно-климатических условиях Казахстана, опыт региона может быть использован и в других областях республики, испытывающих нехватку поливной воды.