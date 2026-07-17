Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продали за рекордную сумму

Фото: sothebys.com

Игровая футболка бразильского футболиста Пеле, в которой он вышел на поле в финале чемпионата мира (ЧМ) 1958 года, была продана на аукционе Sotheby’s за $4,88 млн. Об этом 16 июля сообщили на сайте аукционного дома, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В решающем матче турнира сборная Бразилии встретилась с командой Швеции и одержала победу со счетом 5:2. Пеле, которому на тот момент было 17 лет, забил два мяча и помог национальной команде впервые в истории завоевать титул чемпионов мира.

В финале ЧМ-1958 Пеле установил рекорд, став самым молодым автором гола в решающих матчах чемпионатов мира. На момент встречи ему было 17 лет и 249 дней, и этот показатель до сих пор остается непревзойденным.

После победы на ЧМ-1958 Пеле еще дважды становился чемпионом мира — в 1962 и 1970 годах. Он остается единственным футболистом в истории, которому удалось три раза выиграть главный футбольный турнир в качестве игрока.

На клубном уровне бразилец большую часть карьеры провел в «Сантосе», за который выступал 18 лет. Позднее он играл за американский «Нью-Йорк Космос», где завершил профессиональную карьеру в 1977 году. Спортсмен умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.