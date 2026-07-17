Казахстан расширяет сотрудничество с Южной Кореей в сфере креативных индустрий

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Одной из ключевых стала встреча председателя правления Фонда развития креативных индустрий Ерлана Каналимова с заместителем министра культуры, спорта и туризма Южной Кореи Ким Дэ Хёном. Стороны обсудили государственную политику по развитию креативной экономики, механизмы поддержки творческого предпринимательства и продвижения национального контента на мировые рынки.



Важным итогом стала договоренность Фонда о подготовке и подписании меморандума о сотрудничестве с Корейским агентством по развитию креативного контента (KOCCA). Документ предусматривает реализацию совместных проектов в сфере кино, музыки и других направлений креативной экономики, проведение образовательных программ, обмен опытом, а также совместные аналитические исследования.



В ходе визита казахстанская делегация также провела встречи с руководством одной из крупнейших медиакорпораций Азии MBC и глобальной музыкальной компании HYBE. Стороны обсудили развитие совместного производства контента, коммерциализацию интеллектуальной собственности, применение искусственного интеллекта, развитие цифровых платформ и продвижение креативного продукта на глобальном рынке.



Реализация достигнутых договоренностей позволит вывести сотрудничество Казахстана и Южной Кореи в сфере креативных индустрий на новый уровень, расширить международные возможности для отечественных авторов и творческих предпринимателей, а также будет способствовать продвижению казахстанского креативного продукта на мировые рынки.