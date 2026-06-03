Reels вместо работы?

Количественные показатели уже не могут быть единственным критерием оценки эффективнос­ти системы дошкольного образования. Такое мнение высказали депутаты в ходе тематичес­кого заседания Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на то что охват дошкольным образованием в Казахстане достиг 96%, перед сис­темой встают новые вызовы, а воспитатели тем временем вместо основной работы вынуждены снимать Reels для соцсетей, считают депутаты Мажилиса.

Об этом и о том, что в стране для дошкольного образования не хватает 18 тыс. специалистов, растет число детей с речевыми и психическими нарушениями развития, а также о том, что проблемы инклюзии и безопас­ности в детских садах требуют смещения акцента с количественных показателей на качество дошкольного воспитания, шла речь на тематическом заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

Аналитический расклад о ситуации в дошкольном образовании дала депутат Екатерина Смолякова. Да, государство за последние годы добилось значительных результатов в обеспечении доступности детских садов. Сегодня охват детей в возрасте от двух до шести лет дошкольным воспитанием и обучением достиг 96%. Вдвое сократилась очередь в детские сады, расширилась сеть дошкольных организаций, активно развивается частный сектор. Однако количественные показатели уже не могут быть единственным критерием оценки эффективности системы.

– Следующий этап развития должен измеряться не вопросом «сколько детских садов мы пост­роили», а вопросом «каким ребенок выходит из детского сада», – подчеркнула депутат Смолякова.

Сегодня в очереди на получение места остаются 143 тыс. детей, из которых более 83 тыс. – малыши в возрасте от одного до двух лет. Более 80% очередников проживают в городах, что свидетельствует о растущем влия­нии урбанизации на систему дошкольного образования.

Особое внимание в ходе заседания было уделено результатам масштабного опроса более 700 руководителей и специалис­тов дошкольных организаций из всех регионов страны. Исследование показало, что главными проблемами отрасли остаются низкая заработная плата, недос­таточное финансирование и нехватка профильных специалистов – логопедов, психологов и дефектологов.

При этом специалисты отмечают тревожные изменения среди самих детей. По данным опроса, 74% респондентов фиксируют рост случаев задержки речевого и психического развития, 45% – увеличение числа детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а 42% указывают на зависимость детей от гаджетов.

– Эти тенденции требуют серьезного внимания уже на этапе дошкольного воспитания, поскольку в противном случае проблемы будут проявляться в школе, – бьет тревогу Екатерина Смолякова.

Отдельной темой стали воп­росы инклюзии. По оценкам специалистов, детские сады готовы к работе с детьми с особыми образовательными потребностями лишь на 60%. Среди основных препятствий называются дефицит специалистов сопровождения и недостаточная оснащенность учреждений.

Не менее остро стоит кадровый вопрос. По данным Министерства просвещения, сегодня системе не хватает 18 тыс. специалистов, а к 2030 году потребуется еще около 20 тыс. новых работников. При этом количест­во государственных грантов по специальности «педагогика дошкольного воспитания и обучения» за последние годы существенно сократилось.

Также были приведены данные, свидетельствующие о проб­лемах с закреплением молодых специалистов в профессии. Возможно, это связано с тем, что в сфере существуют проблемы с выплатой заработной платы и отпускных сотрудникам частных детских садов. Об этом заявила депутат Гульдара Нурумова. По ее словам, в ряде регионов страны педагоги с сентября сталкиваются с задержанием выплат. А это, в свою очередь, происходит, возможно, потому, что информация о распределении бюджетных средств между государственными и частными учреждениями остается недос­таточно прозрачной. Депутат запросила у представителей Министерства просвещения данные об общем объеме финансирования дошкольных организаций в 2025 году, а также сведения о том, сколько средств направляется государственным и частным детским садам и какой объем финансирования приходится на одного ребенка в каждом секторе.

– Педагоги говорят, что зарплата низкая, выплачивается несвоевременно, отпускные не выдаются. Если финансирование со стороны государства проводится не вовремя, как частные детские сады должны выплачивать зарплату своим сот­рудникам? – задалась вопросом Гульдара Нурумова.

Отвечая на это, директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения Гульнар Искакова признала, что случаи неполной или несвоевременной выплаты заработной платы педагогам действительно имеют место. По ее словам, все обращения работников рассматриваются, а региональные департаменты по обеспечению качества в сфере образования проводят соответствующие проверки. Министерство добивается того, чтобы заработная плата педагогам выплачивалась в полном объеме, в соответствии со штатным расписанием и тарификацией.

Однако представленные ответы не удовлетворили депутатов. Они попросили представить письменную информацию об объемах финансирования государственных и частных детских садов по всей стране, размере финансирования на одного ребенка, а также разъяснить причины задержек отдельных выплат.

По итогам обсуждения было предложено провести нацио­нальный аудит качества дошкольного образования, пересмотр кадровой политики, совершенствовать систему финансирования инклюзивных групп и внедрение единой сис­темы мониторинга безопаснос­ти детей.

А пока, констатировал депутат Асхат Аймагамбетов, воспитатели детских садов вынуждены тратить время на подготовку и публикацию Reels (короткие видео для соцсетей) вместо основной работы с детьми. Как оказалось, такую задачу перед педагогами ставят для того, чтобы увеличить количество подписчиков на аккаунты тех или иных образовательных учреждений. Такая вот дополнительная нагрузка.