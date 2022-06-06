Общество
Референдум-2022: как голосовали жители Шымкента
Любовь Доброта

Высокая явка

В Шымкенте к полудню, по данным Центральной комиссии референдума, проголосовала почти половина горожан, показав тем самым достаточно высокую активность.

Всего в городе открылись 312 участков для голосования. Правом голоса обладают 631 133 жителя мегаполиса. Больше всего в Абайском райо­не – почти 200 тыс. человек, в аль-Фарабийском – 109 355, в Енбекшинском – 154 736 и в Каратауском – 168 283 человека.

На участке референдума № 85 еще готовились к открытию, а несколько человек уже пришли проголосовать. Супруги Бекжан и Нина Карибаева привыкли самые важные дела делать с утра пораньше. Без сомненья, для них таким делом является участие в референдуме. Они считают, что 5 июня – очень важный день для народа Казахстана, поскольку через референдум по изменению Конституции страна вступает в новый этап развития.

Ни грамма сомнений, идти на референдум или нет, не было и у пенсионерок Айзады Бугинбаевой и Нагимы Есенбаевой. Нагима-апай считает, что в нашей стране в последнее время происходят грандиозные изменения. Вот только информированность населения хромает. Не все знают о том, что изменилось, и тем самым лишают себя возможности воспользоваться многим из того, что государство предлагает для людей.

– В городе не все знают о нововведениях, да и человеку с высшим образованием порой не просто за всем уследить и разобраться, – считает Нагима Есенбаева. – В сельской же местности и подавно. А значит, надо больше простым, доступным языком говорить людям о реформах. Не все ведь пользуются Интернетом.

– Всех с праздником! – педагог общеобразовательной средней школы № 79 Сауле Онгарова поздравляет всех присутствующих на участке голосования.

– Участие в референдуме для меня –возможность изменить жизнь детей и внуков. Я переживаю за судьбу своей страны, хочу, чтоб мы были процветающим и демократическим государством.

Председатель участковой комиссии № 85 по проведению референдума Шолпан Шолпанкулова говорит, что голосование проходит без каких-либо проблем. Активность проявили люди старшего и среднего поколения. На участке зарегистрировано 1 920 голосующих. Никто из зарегистрированных граждан не подал заявку, чтобы проголосовать на дому. Зато есть те, кто пришел на референдум по открепительному талону. Так сделали два жителя столицы.

Открепительный талон заблаговременно оформил и народный артист Казахской ССР, народный артист СССР, известный актер Асанали Ашимов, зная, что в день референдума он окажется в творческой командировке в Шымкенте.

– Мы, люди искусства, такие: сегодня здесь, завтра – в Ташкенте, послезавтра – в Ашхабаде, – прокомментировал он свое появление на участке референдума № 231. – Даже находясь в командировке, я считаю важным принять участие в референдуме. Взял открепительный талон и теперь вот проголосовал. Я на сто процентов поддерживаю изменения Конституции. Хорошие поправки предложены. Старую Конституцию мы знаем и всегда недовольны были. Это все для народа.

В задачу местных властей входила не только организация участков референдума, но и создание благоприятных условий для голосования населения. В день референдума жители и гости Шымкента могли бесплатно воспользоваться услугами общественного транс­порта. Для тех кто не смог самостоя­тельно прийти на участок, бюллетени приносили домой. Такой возможностью воспользовалась ветеран Великой Отечественной войны Вера Утробина.

– Я отдала свой голос, я сделала это ради молодежи, ради будущего нашего, – прокомментировала Вера Утробина. – Мы воевали за мир, а вы делайте историю, только прошу, пусть не будет войны.

За ходом референдума по поправкам в Конституцию в Шымкенте следили 12 международных наблюдателей. По информации председателя городской комиссии референдума Кайырбека Кунанбае­ва, двое из них прибыли из Кыргызстана, еще 10 – из Узбекистана.

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