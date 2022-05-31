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Здравоохранение
Референдум в Казахстане: главный санврач подписала постановление

Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК опубликовала новое постановление № 26 от 31 мая 2022 года главного государственного санитарного врача республики о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при проведении республиканского референдума, сообщает Kazpravda.kz.

Согласно постановлению, при проведении референдума необходимо обеспечить:

1) регулирование потока участников референдума, обеспечив соблюдение социального дистанцирования, не допуская их скопления;

2) в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

3) в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания помещения;

4) проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости;

5) проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, прошедшей 29 апреля, Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский референдум по изменениям в Конституцию страны.

"Референдум – это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Затем был принят Конституционный закон "О республиканском референдуме", который, тем не менее, ни разу не был применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления", – подчеркнул Президент РК. 

Токаев отметил, что референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана.

Дату проведения референдума Глава государства назначил на 5 июня.

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