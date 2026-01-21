Регистрацию в соцсетях детям до 16 лет могут запретить в Казахстане

Правительство
92
Дана Аменова
специальный корреспондент

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева рассказала о реформе медиазаконодательства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава ведомства на заседании Правительства доложила о проводимой работе в рамках поручений Главы государства, озвученных на V заседании Национального курултая, по совершенствованию законодательства в сфере СМИ, сообщает Kazpravda.kz

В частности, по ее словам, рассматривается вопрос ограничения доступа детей и подростков к социальным сетям. Минкультуры разработало законопроекты, регулирующие деятельность онлайн-платформ и масс-медиа, предусматривающие запрет на регистрацию в социальных сетях для граждан, не достигших 16-летнего возраста.

Законопроекты прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Для их эффективной реализации совместно с Министерством просвещения и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития планируется разработка механизмов проверки возраста пользователей, а также установление мер ответственности при необходимости.

«Особое внимание будет уделено повышению медиаграмотности населения и поддержке независимых СМИ. В этом направлении соответствующая работа ведется через комиссию по развитию отраслевой журналистики и иные механизмы. Кроме того, на законодательном уровне будет рассмотрена возможность регулирования распределения рекламных доходов между онлайн-платформами и СМИ, а также частичного снятия запрета на рекламу отдельных товаров», – добавила Аида Балаева.

Отметим, не менее 4,7 млн аккаунтов детей и подростков были деактивированы или удалены после вступления в силу закона о запрете социальных сетей для лиц младше 16 лет в Австралии.

Закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет, вступил в силу в Австралии 10 декабря 2025 года. Запрет коснулся Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube. Согласно новому законодательству, вся ответственность за его нарушение возложена на технологические платформы, которым грозит штраф в размере до 49,5 млн австралийских долларов ($32,9 млн), если они не предпримут все возможные меры для деактивации учетных записей несовершеннолетних.

Также, ради лучшей защиты детей в интернете власти Великобритании рассматривают разные меры, в том числе запрет социальных сетей для несовершеннолетних, как недавно сделала Австралия. Также среди изучаемых возможностей - более строгие рекомендации по использованию мобильных телефонов в школах. Об этом объявило правительство в Лондоне в понедельник, 19 января.

#дети #соцсети #регистрация #запрет

