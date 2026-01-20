Британские министры отправятся в Австралию, чтобы познакомиться с ее опытом введения запрета на соцсети для несовершеннолетних

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ради лучшей защиты детей в интернете власти Великобритании рассматривают разные меры, в том числе запрет социальных сетей для несовершеннолетних, как недавно сделала Австралия. Также среди изучаемых возможностей - более строгие рекомендации по использованию мобильных телефонов в школах. Об этом объявило правительство в Лондоне в понедельник, 19 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

По словам министра науки, инноваций и технологий Лиз Кендалл, существующие законы никогда не рассматривались как последнее слово в регулировании этой сферы.

"Именно поэтому я готова предпринять дальнейшие действия", - заявила она.

Чтобы перенять опыт Канберры, британское правительство предполагает отправить министров в Австралию, которая месяц назад стала первой в мире страной, запретившей социальные сети для детей младше 16 лет.

Опасения по поводу того, что погруженность в смартфоны и социальные сети оказывают негативное влияние на психическое здоровье детей, существуют и в других странах. Так, на прошлой неделе Дания объявила о планах запретить пользоваться соцсетями детям младше 15 лет. На европейском уровне Еврокомиссия недавно объявила, что будет проведена проверка того, соответствуют ли такие платформы, как YouTube и Snapchat, требованиям закона о цифровых услугах (DSA) по защите несовершеннолетних.