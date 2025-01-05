Рекордное количество ученических мест ввели в 2024 году в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минпросвещения, в стране завершено строительство 257 школ на 373 тыс. ученических мест. Это решило вопросы 42 трехсменных, 20 аварийных школ и дефицит ученических мест в 148 населенных пунктах. Это рекорд по вводу ученических мест в школах Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Кроме того, продолжается системная работа по решению вопросов аварийных и трехсменных школ, которая включает комплексные меры, в том числе за счет бюджетных средств, и привлечения инвестиций.

«В рамках нацпроекта «Комфортная школа», инициированного главой государства, впервые с начала учебного года ввели в эксплуатацию 105 школ на 254 тыс. ученических мест, больше 40% которых расположены в сельской местности. По линии Фонда поддержки инфраструктуры образования в эксплуатацию ввели 25 школ на 27 тыс. ученических мест. Дополнительно ведется строительство еще пяти школ и одного интерната на 3,3 тыс. новых ученических мест. Основная доля приходится на область Жетысу, город Алматы, Кызылординскую, Западно-Казахстанскую и Акмолинскую области. Реализация этих проектов позволит сократить дефицит ученических мест в школах и интернатах, а также решить проблему аварийного здания в одной из школ», – говорится в официальном сообщении.

В министерстве добавили, что всего за счет изъятых средств у коррупционеров профинансировано строительство 89 школ почти на 100 тыс. ученических мест.

Кроме того, за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также привлечения частных инвестиций - 127 школ на 92 тыс. ученических мест.

Наряду с вводом новых объектов были проведены масштабные работы по улучшению действующей инфраструктуры:

• капитально отремонтированы 254 организации среднего образования,

• закуплены 1 621 современный предметный кабинет для 967 школ,

• модернизированы 1 тысяча сельских школ в соответствии с современными стандартами,

• улучшена техническая оснащенность системами безопасности более чем в 10 тысячах образовательных организациях.

В ведомстве отметили, что государство ежегодно выделяет средства на строительство и модернизацию школ. Строительство новых школ позволило решить вопрос 42 школ с трехсменных обучением, 20 аварийных и дефицит ученических мест в 148 населенных пунктах.