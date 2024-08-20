Более 500 мешков незаконно добытого рачка изъяли в СКО

Криминал
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Дана Аменова
корреспондент

Общий вес изъятых цист artemia salina составил 24 тонны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции СКО при координации с областной прокуратурой совместно с военнослужащими группы «Б» воинской части 6637 пресекли незаконную добычу рачка artemia salina в рекордных объемах.

13 августа на территории Кызылжарского района был задержан КамАЗ, из кузова которого стражи порядка изъяли 260 мешков с цистами (яйцами) рачка.

Еще 242 мешка были изъяты из складского помещения в райцентре Бесколь.

«По подозрению в незаконной добыче ценного природного ресурса задержаны 35-летний петропавловец и 29-летний житель Тайыншинского района. Оба ранее судимы: один за хулиганство, другой за кражу», – детализировали в правоохранительных органах.

Как установили сотрудники УБОП, добыча без разрешительных документов проводилась на соленом озере Калибек в Тайыншинском районе. 

Общий вес изъятых цист artemia salina составил 24 тонны – самый крупный размер, когда-либо изъятый на территории области.

«По факту незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы, — сообщил заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.

#полиция #браконьер #СКО #рекорд #рачки

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