Более 500 мешков незаконно добытого рачка изъяли в СКО

Общий вес изъятых цист artemia salina составил 24 тонны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции СКО при координации с областной прокуратурой совместно с военнослужащими группы «Б» воинской части 6637 пресекли незаконную добычу рачка artemia salina в рекордных объемах.

13 августа на территории Кызылжарского района был задержан КамАЗ, из кузова которого стражи порядка изъяли 260 мешков с цистами (яйцами) рачка.

Еще 242 мешка были изъяты из складского помещения в райцентре Бесколь.

«По подозрению в незаконной добыче ценного природного ресурса задержаны 35-летний петропавловец и 29-летний житель Тайыншинского района. Оба ранее судимы: один за хулиганство, другой за кражу», – детализировали в правоохранительных органах.

Как установили сотрудники УБОП, добыча без разрешительных документов проводилась на соленом озере Калибек в Тайыншинском районе.

Общий вес изъятых цист artemia salina составил 24 тонны – самый крупный размер, когда-либо изъятый на территории области.