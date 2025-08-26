Площадь распространения лесных пожаров в Испании с начала года превысила 410 тысяч гектаров, что почти в 10 раз больше, чем за весь 2024 год. Об этом свидетельствуют обновленные данные Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Премьер Испании Педро Санчес ранее заявил, что ситуация с пожарами в стране остается серьезной. Газета Español сообщала, что из-за пожаров тысячи человек эвакуировали в нескольких регионах государства.

По данным службы, с января по конец июля в стране зарегистрировано не менее 252 очагов возгораний, в основном на севере и западе Испании, из-за чего сгорели 411315 гектаров.

Для сравнения: за весь 2024 год огнем были охвачены 42 615 гектаров при 219 пожарах. Кроме того, зафиксировано значительное увеличение крупных лесных пожаров, то есть тех, что охватывают более 500 гектаров каждый.

Площадь, пострадавшая от огня в 2025 году, также превысила показатели 2023 года (91 220 гектаров при 371 пожаре) и превзошла уровень 2022 года, который до сих пор считался рекордным - тогда сгорели 306 555 гектаров при 493 возгораниях.

Ранее сообщалось о бушующих лесных пожарах на юге Франции и в Канаде, а так же о рекордной жаре на западе США.