Рекордные площади уничтожены лесными пожарами в Испании

Происшествия,Европа,Пожары
129
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Площадь распространения лесных пожаров в Испании с начала года превысила 410 тысяч гектаров, что почти в 10 раз больше, чем за весь 2024 год. Об этом свидетельствуют обновленные данные Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Премьер Испании Педро Санчес ранее заявил, что ситуация с пожарами в стране остается серьезной. Газета Español сообщала, что из-за пожаров тысячи человек эвакуировали в нескольких регионах государства.

По данным службы, с января по конец июля в стране зарегистрировано не менее 252 очагов возгораний, в основном на севере и западе Испании, из-за чего сгорели 411315 гектаров.

Для сравнения: за весь 2024 год огнем были охвачены 42 615 гектаров при 219 пожарах. Кроме того, зафиксировано значительное увеличение крупных лесных пожаров, то есть тех, что охватывают более 500 гектаров каждый.

Площадь, пострадавшая от огня в 2025 году, также превысила показатели 2023 года (91 220 гектаров при 371 пожаре) и превзошла уровень 2022 года, который до сих пор считался рекордным - тогда сгорели 306 555 гектаров при 493 возгораниях.

Ранее сообщалось о бушующих лесных пожарах на юге Франции и в Канаде, а так же о рекордной жаре на западе США.

 

 

#пожар #Испания #лес #катастрофа

Популярное

Все
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
В погоне за «зайцами»
Центральной таможенной лаборатории Казахстана – 30 лет
Стали ездить по правилам
Анна Данилина побеждает в США
Впервые в стране
Прочная основа, большие перспективы
В селе открылся «Қамқорлық»
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 75-НП
В Уральске наградили лауреатов регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2025»
Диалог во имя мира и процветания
Как использовать потенциал искусственного интеллекта
Африканские турниры
Необходимые решения будут приняты
Школа под наблюдением и заботой
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демократии
Воспитать интеллектуальное поколение
От ресурсосбережения до масштабной модернизации
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Нашим палуанам не было равных
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Сократить закупки из одного источника в «Самрук-Казына»: АЗРК сделало заявление
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д вокзалов
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Модернизация на особом контроле
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

Читайте также

Тайфун «Каджики» обрушился на юг КНР
Вандала посадили на 10 суток в столице
14 человек пострадали в ДТП с автобусом в Астане
На Вьетнам обрушится тайфун «Каджики»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]