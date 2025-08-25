На западе страны из-за жары возрос риск лесных пожаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Изнуряющая жара продолжает охватывать запад США, устанавливая новые температурные рекорды и создавая опасные условия для здоровья и безопасности.

По данным Национальной метеорологической службы, предупреждения об экстремальной жаре действуют в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и на юго-западных территориях.

«Продолжительный период теплых температур начнется завтра и продолжится, по крайней мере, до начала следующей недели», — заявили синоптики в Сиэтле, отметив, что жара приблизилась к рекордным максимумам.

В Фениксе в воскресенье температура достигла 111 °F (около 44 °C), а в Тусоне — 108 °F (42 °C). Метеорологи предупредили о высоком риске тепловых ударов, особенно для людей без доступа к кондиционерам. В Орегоне и южном Вашингтоне также зафиксировали температурные рекорды. В Портленде жара в 102 °F (38,8 °C) побила прежний максимум 1942 года. Один из участников забега Hood to Coast в Портленде был госпитализирован после теплового удара, его состояние стабилизировалось.

В Калифорнии жара увеличила риск лесных пожаров. Предупреждения об экстремальной температуре сохраняются для южных и северных районов штата, где прошедшие выходные стали одними из самых жарких в году.

Ранее сообщалось, что ситуация с лесными пожарами резко ухудшилась в Канаде. Кроме того, в начале августа мощные лесные пожары бушевали на юге Франции.