В Канаде ситуация с лесными пожарами резко ухудшилась

Айман Аманжолова
Мощные лесные пожары продолжают бушевать в Ньюфаундленде и Лабрадоре, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Канадский премьер-министр Марк Карни сообщил, что ситуация с лесными пожарами в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор ухудшилась, для их тушения прибывает дополнительная помощь.

«Лесные пожары в Ньюфаундленде и Лабрадоре стремительно обостряются... Сегодня прибывает дополнительная помощь для местных служб быстрого реагирования», - написал он в соцсети Х.

Во вторник телеканал CBC со ссылкой на данные Канадского межведомственного центра лесных пожаров (CIFFC) сообщал, что Канада в 2025 году переживает второй по масштабу сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений с 1972 года, уступающий лишь сезону 2023 года.

По данным CIFFC, с начала года Канада пережила более 4,3 тысячи лесных пожаров, в то время как площадь территорий, затронутых огнем, достигла 7,4 миллиона гектаров.

Как отметил в комментарии телеканалу профессор канадского университета Томпсон-Риверс Майк Флэнниган, масштаб территории, поврежденной огнем, сравним с площадью провинции Нью-Брансуик. При этом общее число активных пожаров в Канаде превышает 700, более 470 до сих пор не взяты под контроль.

Ранее сообщалось, что на юге Франции бушуют лесные пожары.

 

 

#пожар #лес #Канада #катастрофа

