Реку Акбулак избавят от 2 метров донных отложений

В Астане продолжаются работы по очистке дна реки Акбулак, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата .

Фото: сайт акимата Астаны

В 2022 году департамент охраны окружающей среды и природопользования Астаны провел гидрологическое исследование с целью выявления наиболее заиленных участков и определения толщины донных отложений в реке.

В результате было установлено, что толщина наносов составляет более 2 метров. Замутнение дна привело к заболачиванию водоема и появлению неприятного запаха.

Работы по очистке реки от многолетних отложений начались 1 сентября текущего года. Они продлятся до апреля.

Проточным орошением планируется охватить 70% всей благоустроенной территории. Такой масштаб очистки воды осуществляется впервые за 20 лет.

Очистка дна рек и водоемов является одним из основных мероприятий по охране поверхностных вод от загрязнения, засора и истощения, улучшению их санитарного и эпидемиологического состояния.