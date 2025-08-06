В Усть-Каменогорске состоялось торжественное открытие ХХ юбилейного Республиканского слёта юных инспекторов движения (ЮИД) имени Газиза Байтасова. Мероприятие проводится по инициативе Министерства внутренних дел Республики Казахстан и направлено на формирование у подрастающего поколения культуры безопасного поведения на дорогах, развитие правовой грамотности, чувства ответственности и гражданского долга.

В этом году в слёте принимают участие команды ЮИД из всех 20 регионов страны, а также представители Кыргызской Республики. В течение нескольких дней юные инспекторы продемонстрируют свои знания правил дорожного движения, навыки оказания первой помощи, а также творческий подход к профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.

С приветственным словом к участникам обратился председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев. Он подчеркнул значимость движения ЮИД в деле формирования у молодёжи правосознания:

«ЮИД — это не просто школьные отряды. Это движение формирует культуру безопасного поведения, уважение к закону и порядку, развивает ответственность у молодёжи. Уверен, что участие в слёте принесёт вам новые знания, яркие впечатления и верных друзей», — сказал он.

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Жаксылык Омар также тепло поприветствовал гостей и участников мероприятия. Он выразил радость по поводу того, что с каждым годом к отрядам юных инспекторов движения присоединяется всё больше детей:

«Очень отрадно видеть, как растёт интерес к этому движению. ЮИД объединяет наших самых активных и сознательных школьников. Это наше будущее — ответственное, дисциплинированное и неравнодушное поколение», — отметил он.

Церемония открытия сопровождалась праздничной программой: с вокальным номером на сцену вышел хор Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, после чего программа продолжилась яркими танцевальными выступлениями. Завершением стало торжественное исполнение Гимна юных инспекторов движения, под который участники дали старт соревнованиям.

Слёт официально открыт — впереди у команд насыщенные конкурсные дни, в ходе которых каждый сможет проявить себя, раскрыть таланты и приблизиться к главной цели — званию лучших юных инспекторов движения страны.