Республиканский слёт юных инспекторов движения открылся в Усть-Каменогорске

События
280

В Усть-Каменогорске состоялось торжественное открытие ХХ юбилейного Республиканского слёта юных инспекторов движения (ЮИД) имени Газиза Байтасова. Мероприятие проводится по инициативе Министерства внутренних дел Республики Казахстан и направлено на формирование у подрастающего поколения культуры безопасного поведения на дорогах, развитие правовой грамотности, чувства ответственности и гражданского долга.

В этом году в слёте принимают участие команды ЮИД из всех 20 регионов страны, а также представители Кыргызской Республики. В течение нескольких дней юные инспекторы продемонстрируют свои знания правил дорожного движения, навыки оказания первой помощи, а также творческий подход к профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.

С приветственным словом к участникам обратился председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев. Он подчеркнул значимость движения ЮИД в деле формирования у молодёжи правосознания:

«ЮИД — это не просто школьные отряды. Это движение формирует культуру безопасного поведения, уважение к закону и порядку, развивает ответственность у молодёжи. Уверен, что участие в слёте принесёт вам новые знания, яркие впечатления и верных друзей», — сказал он.

Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Жаксылык Омар также тепло поприветствовал гостей и участников мероприятия. Он выразил радость по поводу того, что с каждым годом к отрядам юных инспекторов движения присоединяется всё больше детей:

«Очень отрадно видеть, как растёт интерес к этому движению. ЮИД объединяет наших самых активных и сознательных школьников. Это наше будущее — ответственное, дисциплинированное и неравнодушное поколение», — отметил он.

Церемония открытия сопровождалась праздничной программой: с вокальным номером на сцену вышел хор Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, после чего программа продолжилась яркими танцевальными выступлениями. Завершением стало торжественное исполнение Гимна юных инспекторов движения, под который участники дали старт соревнованиям.

Слёт официально открыт — впереди у команд насыщенные конкурсные дни, в ходе которых каждый сможет проявить себя, раскрыть таланты и приблизиться к главной цели — званию лучших юных инспекторов движения страны.

#МВД #ВКО #слёт #ЮИД

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]