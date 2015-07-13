Республиканский слет юных инспекторов движения проходит в Костанайской области

Общество
Айдар Утешев
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и формирования нулевой терпимости к нарушениям Правил дорожного движения среди детей и подростков в Костанайской области проходит Республиканский слет юных инспекторов движения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Слет проводится Комитетом административной полиции МВД Республики Казахстан совместно с Общественным объединением "Союз детских общественных организаций "Жулдыз" при поддержке акимата Костанайской области.

Сборы посвящены памяти Газиза Байтасова – казахстанскому полицейскому, который погиб при задержании террориста в Таразе. За подвиг ему было посмертно присвоено звание "Халық Қаһарманы" (Народный герой).

Для участия в Костанайскую область прибыли дети со всего Казахстана, представители Российской Федерации и Кыргызстана.

Старт был положен 10 июля на базе республиканского комплекса детского отдыха "Мерей". Продлится мероприятие до 19 июля. К этому времени среди юных инспекторов пройдут соревнования в конкурсах "Знание правил дорожного движения", "Юный регулировщик", "Безопасное колесо", "Лучший командир отряда ЮИД", "Юные пропагандисты", "Юные санитары", "Юный корреспондент", "Конкурс агитбригад", "Смотр строя", "Мой отряд".

Как отмечают организаторы, в программе проведения помимо соревнований множество интересных мероприятий, конкурсов, экскурсий и встреч.

Впервые юные инспекторы появились при Советском Союзе в 1973 году. А первый Всесоюзный слет состоялся в 1978 году в городе Ростов-на-Дону.

Последнее подобное мероприятие в Казахстане проводилось еще в 1989 году в Караганде. Возрождено МВД в 2001 году, и с того времени проводится ежегодно.

