Национальная библиотека Республики Казахстан и Институт рукописей Турецкой Республики провели переговоры о сотрудничестве с целью развития культурного и научного партнерства между двумя странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стороны обсудили проведение консервационных и реставрационных работ с одной из уникальных реликвий фонда Национальной библиотеки – рукописью Корана XII века, написанной куфическим письмом. Также были обсуждены совместные проекты по сохранению редких рукописей, восстановлению их физического состояния, а также обмену опытом реставраторов в этой области.

Указанный Коран является реликвией XII века. Рукопись написана на пергаментной бумаге черными, красными и золотыми чернилами. Каждая страница украшена медальонами с золотым орнаментом. Объем рукописи составляет 770 страниц, вес - 5 кг 400 г. Размер - 32×39,6 см.

По итогам встречи обе стороны выразили заинтересованность в реализации совместных проектов и договорились укреплять сотрудничество в области сохранения исторического наследия.