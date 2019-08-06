Ресторан "Мельница" горит в Нур-Султане

В Нур-Султане вспыхнул пожар на кровле ресторана "Мельница", расположенном на проспекте Туран, передает Kazpravda.kz.
"Сообщение о пожаре поступило в 15 ч.09 мин. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан. По прибытию уже в 15 ч. 12 мин было установлено, что горит кровля пристроенного к ресторану "Мельница" помещения. На данный момент в тушении пожара задействовано 30 человек личного состава и 6 единиц техники. Эвакуация произведена до прибытия пожарных подразделений", – сообщили в ДЧС.
Стоит отметить, что ресторан расположен по пр. Туран, 31, напротив торгово-развлекательного центра "Сарыарка".