Участников свадебного кортежа наказали в Актюбинской области

Полиция отмечает, что праздничное мероприятие не является основанием для игнорирования требований ПДД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой участники свадебного кортежа грубо нарушают ПДД, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

На опубликованных кадрах пассажиры высовываются из движущихся автомобилей, водители используют телефоны во время движения и не пристегнуты ремнями безопасности. Подобное поведение создает реальную угрозу не только для самих участников кортежа, но и для других участников дорожного движения, отметили в МВД.

Сотрудники полиции установили водителей и пассажиров транспортных средств, участвовавших в кортеже. Все нарушители привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Одно из транспортных средств водворено на специализированную стоянку.

Полиция отмечает, что праздничное мероприятие не является основанием для игнорирования требований ПДД. Попытки эффектно снять видео, высунуться из окна автомобиля или пренебречь ремнем безопасности могут привести к трагедии.

Правоохранители призывают водителей соблюдать правила дорожного движения независимо от обстоятельств, не пользоваться телефоном за рулем, пристегиваться ремнями безопасности и не допускать опасного поведения пассажиров во время движения.

Ранее сотрудники Департамента полиции области Улытау в ходе мониторинга соцсетей зарегистрировали грубые нарушения ПДД, допущенные участниками автомобильного кортежа, организованного в связи со свадебным торжеством, прошедшим в одном из ресторанов поселка Жайрем.