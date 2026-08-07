Обещают, чтобы… обчистить

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, в мессенджерах и соцсетях появились рассылки с просьбами материальной помощи на покупку школьной формы. Родителям предлагают перейти на фальшивые сайты, имитирующие социальные ведомства, и дальше выманивают личные данные. По такой же схеме обманщики обещают пособия на книги и канцтовары. Как только человек вводит данные карты, с нее списываются все деньги.

«Помощь на школьную форму семьям из категории социально уязвимых оформ­ляется только при личном обращении в организацию образования, – пояснили в департаменте. – Мы постоянно напоминаем о важности цифровой гигиены. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам из чатов и рассылок, нельзя передавать свои персональные данные».

В ходу у мошенников и взлом чатов. Жулики захватывают аккаунты учителей или членов родительского комитета, объявляют срочный сбор денег, например, на шторы, подарки, учебные принадлежности. Часто ловушкой становятся «распродажи» школьных товаров на площадках фейковых онлайн-магазинов. Покупатель оформляет товар, вводит данные карты и в итоге остается и без покупки, и без денег.

«В Усть-Каменогорске на днях водитель такси Торежан Адабиетов уберег пенсионерку от аферис­тов, – рассказали полицейские. – Просто прислушался к разговору пожилой женщины по телефону и понял, что у нее просят код для перевода крупной суммы на «безопасный» счет. Водитель сразу предупредил пассажирку: так действуют преступники».

Мошенники по-прежнему делают ставку на психологическое воздействие. Одна из последних схем, о которой рассказали полицейские, это многократный запрос на вход в личный кабинет мобильного оператора или на оформление eSIM. Обманщики рассчитывают, что человек, устав от постоянных уведомлений, потеряет бдительность и по ошибке подтвердит запрос. Таким образом они получают дос­туп к номеру телефона и, соответственно, личным данным и аккаунтам.

«Если на телефон посыпались запросы, которые вы не инициировали, не подтверж­дайте их, – дали рекомендацию в департамен­те. – Свяжитесь с оператором сотовой связи по официальному номеру службы поддержки и проверьте безо­пасность своего аккаунта».