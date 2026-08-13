В МВД ответили на сообщения о продаже персональных данных казахстанцев

Закон и Порядок

Министерство внутренних дел проверило информацию о якобы продаже персональных данных казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- На сегодня фактов несанкционированного доступа к порталу eGov не зарегистрировано, - говорится в заявлении МВД.

Вместе с тем сам факт появления такого объявления не оставлен без внимания, отметили в ведомстве. Принимаются все необходимые меры для установления разместившего объявление, источника происхождения предлагаемых данных, а также всех причастных к их незаконному получению и распространению.

- МВД со всей ответственностью подходит к реализации в пределах своей компетенции конституционной гарантии защиты персональных данных граждан. Статьей 21 Конституции прямо предусмотрена защита персональных данных от их незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий. Будут приняты все необходимые меры для установления всех причастных. Никто не уйдет от ответственности. Работа находится на особом контроле МВД, - заключили в министерстве.

 

#МВД #комментарий #утечка данных

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