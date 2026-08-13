В МВД ответили на сообщения о продаже персональных данных казахстанцев

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- На сегодня фактов несанкционированного доступа к порталу eGov не зарегистрировано, - говорится в заявлении МВД.

Вместе с тем сам факт появления такого объявления не оставлен без внимания, отметили в ведомстве. Принимаются все необходимые меры для установления разместившего объявление, источника происхождения предлагаемых данных, а также всех причастных к их незаконному получению и распространению.