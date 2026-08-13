Миллиардный бизнес на запрещенных вейпах: АФМ пресекает преступные схемы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на действующий в Казахстане запрет на оборот электронных систем потребления, отдельные лица продолжают организовывать их незаконный ввоз и сбыт, получая многомиллионные преступные доходы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Особую тревогу вызывает то, что основными потребителями запрещенной продукции становятся молодые люди и несовершеннолетние. Это способствует распространению никотиновой зависимости и создает угрозу здоровью подрастающего поколения.

С начала года сотрудники АФМ пресекли 25 фактов незаконной реализации. Расследуется 37 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 276 тыс. электронных систем потребления. В суд направлено 14 уголовных дел в отношении 18 лиц.

Столичный Департамент расследует деятельность преступной группы, организовавшей незаконный оборот вейпов. Для хранения продукции использовались арендованные склады и офисы. Продажа осуществлялась через интернет-магазины и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi.

В целях конспирации использовались банковские счета индивидуального предпринимателя, а покупателям рекомендовали сообщать, что они приобрели бытовую технику. Объем денег, прошедших по счетам, превысил 3,2 млрд тенге.

В Карагандинской области осуждены к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы организаторы интернет-магазина вейпов в Telegram. Они наладили противоправную схему с использованием четырех складов, операторов интернет-магазина и курьеров. В ходе обысков изъято около 30 тыс. электронных систем потребления стоимостью 340 млн тенге.

В области Ұлытау вынесен обвинительный приговор двум местным жителям, организовавшим незаконную продажу вейпов с использованием «дропперской» схемы. Для получения и перевода денег они использовали банковский счет, оформленный на курьера. Суд назначил каждому по четыре года ограничения свободы с конфискацией преступного дохода.

В АФМ напомнили, что незаконный ввоз, хранение, перевозка и сбыт электронных систем потребления, а также легализация доходов, полученных от такой деятельности, влекут уголовную ответственность.