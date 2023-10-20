Ретинальная камера поможет спасти зрение новорожденным в Карагандинской области

Фото: фонд AYALA

Проект «Ретинопатия новорожденных» благотворительного фонда AYALA поможет снизить инвалидность по зрению у новорожденных детей в Карагандинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В перинатальном центре №1 теперь есть полный комплект оборудования, который помогает врачам в ранней диагностике и своевременном лечении опасных заболеваний глаз у новорожденных, в том числе ретинопатии недоношенных, которые могут привести к полной потере зрения и инвалидности у детей.

«Ретинальная камера, безусловно, была необходима нашему центру для проведения раннего скрининга ретинопатии и других патологий глаз у новорожденных, и особенно - при проведении лазерхирургических операций. Снимки глаз у новорожденных детей выводятся на экран монитора, они цветные, четкие, изменения в сетчатке глаз ребенка отлично просматриваются. Я могу точно определить пораженные болезнью участки и аккуратно работать с ними. При необходимости получитьсовет у коллег из других городов могу отправлять им полученные снимки. До ретинальной камеры при постановке диагноза у меня был только налобный офтальмоскоп. Сейчас проводить диагностику у новорожденных получается намного легче и точнее», –врач-офтальмолог перинатального центра №1 отметила Гулимай Баймуханова.

В Карагандинской области ежегодно рождается более 23 000 детей, в группу риска попадает свыше 1 300 детей, родившихся раньше срока. В 40% случаев у таких детей диагностируется ретинопатия – тяжелое заболевание, которое приводит к полной потере зрения. Первый скрининг на ретинопатию офтальмологу перинатального центра необходимо провести после 21 дня с момента рождения. Если ретинопатия обнаружена, то лазеркоагуляция сетчатки проводится практически сразу - в течение 24-72 часов.

Средства на ретинальную камеру для Карагандинской области благотворительный фонд AYALA собирал 10 месяцев. Активное участие в этом принимала национальная сеть АЗС QazaqOil. Практически на всех заправках этой сети установлены боксы и QR-таблички проекта «Ретинопатия недоношенных». Благодаря этому более 5,7 млн тенге поступило в фонд как пожертвования от клиентов QazaqOil.

«QazaqOil всегда была социально ориентированной компанией. Для нас важно быть не только примером успешной бизнес-модели, но и ориентиром социальной ответственности для других компаний. Мы считаем, что предприниматели должны оказывать посильную помощь гражданам страны. Поэтому всегда охотно идём навстречу различным инициативам, которые помогают, а в данном случае, даже спасают жизни людей. Мы призываем граждан быть неравнодушными. Ведь совместными усилиями общества, бизнеса и государства, мы сможем достичь значительных успехов в повышении уровня благосостояния казахстанцев и сделать нашу жизнь лучше», - отметила Асель Алимханова – руководитель службы по связям с общественностью QazaqOil.

Вплоть до 2022 года оборудование для раннего скрининга ретинопатии работало только в 4 перинатальных центрах Казахстана, да и неонатальных офтальмологов были единицы. Сейчас усилиями фонда AYALA оно стоит в 17 перинатальных и научных центрах страны, где в штате есть офтальмологи. В 12 центрах, в том числе и в перинатальном центре №1 Карагандинской области, неонатальными офтальмологами проводятся лазерхирургические операции на сетчатке глаз у новорожденных детей, включая недоношенных с критически низкой массой тела.

«В нашем центре ежегодно рождается более 5 000 новорожденных. Только в 2023 году на раннем офтальмологическом скрининге мы осмотрели около 100 детей. Благодаря помощи фонда AYALA подключили к скринингу ретинальную камеру. Ранняя диагностика на ретинальной камере играет важнейшую роль в спасении новорожденных детей от инвалидности. Она позволяет определить не только ретинопатию, но и другие патологии по зрению и своевременно оказать медицинскую помощь. Мы получили очень удобную ретинальную камеру: можно проводить диагностику в реанимации даже с подключением новорожденного к ИВЛ. Нам удалось осмотреть на ней уже более 20 пациентов, у троих была выявлена и пролечена ретинопатия. Благодарим фонд AYALA и сеть АЗС QazaqOil за помощь в развитии неонатальной офтальмологии в нашем центре», – подчеркнул Ержан Шакирович Нурлыбаев, директор ОКБ Карагандинской области.