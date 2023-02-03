Резерв большого спорта

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Любовь Доброта, Шымкент

Открытие специализированных классов по стрелковым видам спорта помогает развитию детско-юношеского и массового спорта.

Минувшей осенью в трех крупнейших городах страны открыты специализированные классы по стрелковым видам спорта. В Астане подростки получили возможность заниматься пулевой стрельбой, а в Алматы и Шымкенте – пулевой и стендовой стрельбой.

Всего открыто семь классов на бесплатной основе. Это очень важный момент, учитывая, что обучение стрелковым видам спорта – очень затратное дело, и далеко не все родители могут отправить детей в платные спортивные секции. Сотрудничество же на основе государственного-частного партнерства позволяет готовить пополнение для профессионального и массового спорта, не обременяя кошельки родителей.

Отбор в спецклассы проходит на общих условиях. Тренеры и преподаватели посещают общеобразовательные школы, общаются с учениками и отбирают подростков, увлеченных стрельбой и имеющих соответствующие физические данные. Приоритет при этом отдается детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Таких, кстати, в спецклассах большинство.

Создание подобных классов имеет большой социальный эффект, так как снижает социальную напряженность. Увлекая подростков тренировками, наставники отрывают их от улицы, приучают к дисциплине и ответственности. Ребенок не остается один, а регулярно занимается совершенствованием своей физической формы и специальной подготовкой, вырабатывая навыки стрельбы.

Стоит отметить и тот факт, что все воспитанники школы обеспечиваются бесплатным питанием. Казахстанская Федерация спортивной стрельбы также организовывает бесплатную доставку воспитанников на тренировки, на стрельбище и обратно. Программа обучения в спецклассах такая же, как и в детской спортивной школе. Единственное отличие – углублена специальная физическая подготовка и увеличен объем стрелковых тренировок. Обучение рассчитано на год.

В классах преподают высококвалифицированные тренеры. В Шымкенте, к примеру, свои навыки передает мастер спорта Артем Гаркуша, который в свое время пришел в этот вид спорта, будучи таким же подростком. Также для мальчишек и девчонок проводят мастер-классы с привлечением членов национальной сборной по стрелковым видам спорта, включая проведение совместных тренировок. Титулованные спортсмены служат для начинающих примером, мотивируют к прилежанию и упорству для достижения высоких результатов. Начинающих спортсменов, показавших после завершения годового цикла обучения в спецклассе хорошие результаты, переводят в детскую спортивную школу как уже состоявшихся спортсменов.

Программу и методику обучения в спецклассах отработали в Шымкенте. Впервые два спецкласса по пулевой и стендовой стрельбой в городе открыли еще в 2006 году. Из того набора вышли чемпионы Казахстана, мастера международного класса, которые впоследствии стали членами штатной национальной команды. Потом классы закрыли из-за отсутствия финансирования. Вернуться к наработанной успешной практике и снова организовать набор в спецклассы помогли партнеры, которыми выступило АО «Самрук-Қазына».

В Казахстанской Федерации спортивной стрельбы считают, что в идеале такие классы необходимо открыть в каждом большом городе. Тем самым будет готовиться пополнение из молодых спортсменов и поддерживаться преемственность в развитии стрелковых видов спорта. Выпускники станут отличным резервом для пополнения Национальной сборной команды. Практика показывает, что именно такие дети потом дают прекрасные результаты, потому что они знают, зачем пришли на занятия и чего хотят добиться в спорте.

#стрельба

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